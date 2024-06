Mil mortos e feridos todos os dias. «A culpa é da estratégia do moedor de carne»

O mês de maio foi terrível, mil soldados russos foram mortos ou feridos. de acordo com O jornal New York TimesMês passado Ele voa Sofreu grandes perdas devido a… Ucrânia Devido a ondas de ataques frontais. Os dados vêm da inteligência ocidental, incluindo os Estados Unidos e o Reino Unido. A Inteligência Militar Britânica estimou a taxa de baixas em 1.200 por dia em maio, a taxa mais alta desde o início da guerra. O número total de mortos e feridos na Rússia desde o lançamento da invasão em fevereiro de 2022 é de cerca de 500 mil soldados. Há quem seja mais cauteloso com os números, como o secretário de Defesa dos EUA, Lloyd Austin, que falou em 350 mil.

Tática do moedor de carne

O aumento no número de vítimas relatadas em maio ocorreu no momento em que a Rússia intensificou seus ataques a locais ucranianos na região. CarcóviaNa fronteira com a Rússia, no norte da Ucrânia. Este grande número de mortes é atribuído aos ataques frontais russos, conhecidos como a tática do “moedor de carne”. Estes ataques foram usados ​​pela Rússia no ano passado em batalhas brutais para controlar as suas cidades. Avdikva E BakhmutMas as autoridades norte-americanas disseram ao Times que agora estão a ter muito menos sucesso.

O problema dos recrutas

No entanto, autoridades dos EUA disseram… vezes A Rússia conseguiu reabastecer o número das suas forças, recrutando entre 25.000 e 30.000 soldados por mês, enquanto a Ucrânia luta para encontrar novos recrutas. A Ucrânia disse em Fevereiro que acreditava que 31.000 dos seus soldados tinham sido mortos desde o início da guerra, mas responsáveis ​​dos serviços de inteligência ocidentais disseram ao The Washington Post que o número era provavelmente muito maior.

lá Rússia Ofereceu contratos relativamente lucrativos a novos recrutas, recrutou milhares de prisioneiros para o exército e contratou mercenários estrangeiros para compensar as suas perdas. Em Setembro de 2022, a Rússia recrutou 300.000 civis para o serviço militar, mas é pouco provável que o Kremlin inicie outro recrutamento num futuro próximo, disseram autoridades norte-americanas ao The Times.