previsão do tempo. Histórico Beryl, um furacão de categoria 4 em junho. Alerta Caribenho «3B Meteo

tempo de leitura

1 minuto e 27 segundos

Furacão Beryl rumo ao Caribe

Beryl, o primeiro furacão da temporada atlântica de 2024, intensificou-se rapidamente para uma categoria de categoria 4, com ventos máximos sustentados de 210 km/h. Será o furacão de junho mais forte já registrado no Oceano Atlântico. Beryl avança em direção às Ilhas de Barlavento.

Um grande furacão em junho nas Antilhas é extremamente raro,Categoria 4 nunca aconteceu. Beryl pertence, portanto, ao grupo de furacões que se intensificam rapidamente; O aprofundamento rápido é um processo no qual uma tempestade experimenta um crescimento acelerado: este fenômeno é geralmente definido como um ciclone tropical que se intensifica em pelo menos 56 km/h durante um período de 24 horas. A temporada de furacões no Atlântico começa oficialmente em 1º de junho e termina em 30 de novembro, com pico de atividade normalmente entre agosto e outubro. No entanto, a formação de tornados desta intensidade no início da temporada é altamente incomum. Beryl tentará chegar à categoria 5 nas próximas horas.

Beryl encontrou um ambiente particularmente adequado para os seus estudos; A perturbação tropical está localizada numa região de baixo cisalhamento vertical, mas também apresenta um conteúdo de calor recorde na principal zona de desenvolvimento.

Chuva pode causar inundações Prevê-se uma precipitação entre 75 e 150 mm em Barbados e nas Ilhas de Barlavento. Alertas de furacão foram emitidos para Barbados, Santa Lúcia, São Vicente e Granadinas e Granada. Alertas de tempestade tropical foram emitidos para Martinica e Tobago,

O furacão Beryl é o primeiro furacão no que se espera ser uma temporada excepcional 2024. A tempestade tropical Alberto, a primeira tempestade nomeada da temporada, causa pelo menos quatro mortes no México após atingir a costa em 20 de junho.

Siga @3BMeteo no Twitter