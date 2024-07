Israel – Hamas em guerra: notícias de hoje ao vivo

Israel: Violência policial durante protestos, investigação aberta

A Unidade de Investigações Internas da Polícia Israelense anunciou a abertura de uma investigação sobre um policial que foi filmado ontem insultando e ameaçando um manifestante, e com outros policiais que supostamente entraram em confronto com a deputada do Partido Trabalhista, Nima Azimi. Isto foi relatado pelo The Times of Israel.

Durante protestos antigovernamentais regulares em Jerusalém, perto da residência oficial do primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, um policial foi filmado insultando e ameaçando um manifestante que ele deteve, gritando “Vou estuprar sua mãe” e chamando-o de “filho de… ..para.” Déby também investiga a suposta agressão sofrida por Azimi enquanto participava de um protesto das famílias dos reféns.

Os agentes teriam empurrado e agarrado o deputado, apesar de este gozar de imunidade parlamentar. Ela disse que a polícia puxou seu cabelo e a atacou enquanto ela tentava ajudar outro manifestante. “Esta é a força policial do governo e não uma força policial pública”, acusou X, “mas eles não vão intimidar a mim ou a nós”. Ele acrescentou que a força policial será restaurada e reconstruída.