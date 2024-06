Tagle: O ponto de viragem do Concilium Sinense para a Igreja na China, ainda hoje relevante

Mensagem vídeo do Reitor do Departamento de Evangelização na Conferência Internacional “Primum Concilium Sinense (Conselho de Xangai): História e Significado” organizada pela Universidade São José de Macau, por ocasião do centenário do grande evento eclesiástico

“No Concílio de Xangai, também graças ao trabalho de Celso Costantini, a comunhão entre a Santa Sé e a Igreja na China manifestou-se nos seus frutos frutíferos, frutos de bem para todo o povo chinês”. Assim disse o Cardeal Luis Antônio Joachim Tegel, Decano do Dicastério para a Evangelização, em mensagem de vídeo que enviou aos participantes da conferência internacional.Primum Concilium Sinense (Conselho de Xangai): História e Importância” Foi organizado de 26 a 29 de junho em Macau pela Universidade São José, assinalando o centenário do primeiro e até agora único concílio da Igreja Católica na China (1924-2024).









Experiência sinodal

No vídeo – a agência relançou vídeos – O Cardeal cita as palavras do Papa Francisco na mensagem vídeo que abriu a conferência sobre o 100º aniversário do Consilium Sinensis, organizada em Roma, no dia 21 de maio, na Pontifícia Universidade Urbanana. O próprio Tagle foi um dos participantes, juntamente com o ministro das Relações Exteriores, cardeal Pietro Parolin, e o bispo de Xangai, Giuseppe Shenbin. O Papa Francisco disse na mensagem de vídeo que os Padres Sinodais “viveram uma autêntica experiência sinodal e juntos tomaram decisões importantes. O Espírito Santo os uniu, fez crescer a harmonia entre eles e os conduziu por caminhos que muitos não haviam imaginado”. entre si, e até mesmo para superar a confusão e a resistência.”









"O Concílio de Xangai representa o cumprimento da colegialidade, que também nos foi proposta com tanta força no nosso tempo, graças ao ensinamento do Papa Francisco", acrescenta o Cardeal Tagle na sua carta. "Os padres participantes experimentaram que a conciliaridade não é uma dimensão secundária, mas uma dimensão institucional e indispensável da vida da Igreja".

A Igreja Chinesa floresceu plenamente

“O Concílio de Xangai representa o cumprimento da colegialidade, que também nos foi proposta com tanta força no nosso tempo, graças ao ensinamento do Papa Francisco”, acrescenta o Cardeal Tagle na sua carta. “Os padres participantes experimentaram que a conciliaridade não é uma dimensão secundária, mas uma dimensão institucional e indispensável da vida da Igreja”.

Além disso, “o Concílio lançou as bases para o florescimento de uma Igreja Católica plenamente chinesa, liderada pelos bispos chineses. Este objectivo também foi guiado não por tácticas ou cálculos humanos, mas pelo mistério da Igreja na sua peregrinação ao mundo. mundo”, sublinhou o cardeal, definindo o Conselho Chinês como “um ponto de viragem no caminho para a Igreja Católica na China”, que ainda hoje mantém uma forte importância.