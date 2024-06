Um holandês de 70 anos escolheu morrer junto

A BBC relata a história, relembrando os anos felizes do casal – Vida juntos Tendo se conhecido no jardim de infância, eles também se uniram pelo amor ao ar livre e por uma vida às vezes não convencional, como escolher viver em um barco ao longo dos canais holandeses – mas também pelas lutas que começaram em 2003 para seu marido, Jan. Com cirurgia nas costas. Recuperação lenta e difícil Foi um tratamento pesado à base de analgésicos, que foi interrompido devido à sua ineficácia a longo prazo, e Jan logo foi forçado a parar de trabalhar, enquanto sua esposa, Else, continuava a exercer sua profissão de professora naquela época.

Escolhendo a eutanásia para o casal

Mas mesmo assim Jan reuniu sua família e explicou isso a eles Ele não planejava viver muito Com as limitações físicas que agora existem para ele

Irreversível. Durante o mesmo período, o casal juntou-se à organização holandesa de “direito de morrer” NVVE. Depois foi a vez de Else dar sinais de sofrimento avassaladores, a tal ponto que a levou a se aposentar do magistério em 2018, e em 2022 ela veio. Diagnóstico de demência. Depois que Else soube que sua condição não iria melhorar, ela, seu marido Jan e seu filho começaram a discutir…Eutanásia bilateral». Aos 70 anos, Jan e 71 Else optaram por morrer juntos no início de junho.

“Quando você toma muitos remédios, você vive como um zumbi”, disse Jan a um repórter da BBC que os conheceu. Nos últimos anos, a dor crônica nas costas tornou-se insuportável, enquanto sua esposa Else também assentia, apontando para sua cabeça. “Ele agora estava lutando para formar frases.”

Em 2023, 9.068 pessoas morreram Eutanásia na Holandasobre 5% do total de mortes. Destes casos, houve 33 casos de “eutanásia dupla”, ou seja, 66 pessoas.