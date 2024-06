China, o “mal sombrio” que está destruindo os generais de Xi Jinping

Num país normal, se os dois últimos Ministros da Defesa foi removido para Corrupção e traiçãoCenários sombrios semelhantes a golpes se abrirão. em China Em vez disso, ele explodiu os líderesExército popular A libertação tornou-se normal. Em 2017 Xinhua Ele escreveu: “Desde 2012, sob a liderança de Camarada ShiMais de 100 oficiais superiores foram presos: um número superior ao dos generais que morreram no campo de batalha durante as Guerras Revolucionárias. Desde então, a lista dos “baleados” (figurativamente) cresceu. Quinta-feira, 27 de junho Bureau Político em Pequim Anunciou que os generais Li Shangfu e Wei Fenghe Eles foram expulsos partido Comunistadegradado, colocado em mãos Juízes militaresAssim, a jornada dos dois terminou em desgraça Ex-ministros Que esteve à frente da defesa nos últimos seis anos. Que coincidem com tempos de esforço máximo Xi Jinping Reformar as forças armadas e prepará-las para “lutar e vencer uma guerra”: palavras que repete com grande preocupação.

Wei Fenghe, de 70 anos, ocupava o cargo de 2018 a 2023, quando saiu oficialmente de cena por demissão voluntária. Ele foi promovido em seu lugar Li Changfu, de 66 anos, mas faleceu em agosto de 2023, após ficar apenas sete meses no cargo. Não houve nenhuma declaração oficial na época, apenas especulações de que ele estava envolvido em um Principais investigações de corrupção O que fez rolar muitas cabeças na hierarquia militar chinesa.

Agora a declaração do Politburo Comunista liderado por Xi Jinping: Os dois generais são culpados «Crimes excepcionalmente graves “Isso causou danos enormes.” Li ChangfVocê é acusado de “Rradiação Aos princípios sobre os quais o partido e seus antecessores foram fundados Wei Fenghe “Por perda de confiança no partido.” Entre as linhas de privação entende-se que a traição foi dirigida a ele Xi Jinping, Que além de ser Líder politico do Exército de Libertação Popular (“o partido que dirige a arma” que criou Mao), ele também promoveu pessoalmente os dois oficiais ao posto mais alto de M.Ministro da defesa.

Xi comprometeu-se com a ação Limpeza de fileiras militaresCom o objectivo de relançar capacidades brigando Um exército numericamente impressionante mas subdesenvolvido, que há uma década ainda dependia de massas de infantaria despreparadas para as operações rápidas e coordenadas que projectam no estrangeiro um poder digno de uma grande potência. Xi, através de uma reforma de 2015, simplificou as divisões de infantaria e transferiu gastos para elas Unidade de elite, Aviação e Marinha. READ Um vulcão entra em erupção nas Ilhas Canárias e o enredo no YouTube enlouquece: "De acordo com a Bíblia ..."

Mas o primeiro inimigo a ser derrotado está dentro: Corrupção desenfreada. De acordo com a acusação apresentada pelo Politburo, o que equivale a pelo menos uma determinada penaSentença de vidaOs dois ex-ministros solicitaram e receberam “enormes somas de dinheiro” nas suas áreas Suprimentos militares Em “Disposições Relativas à Gestão de Pessoas”. Esta segunda acusação realça um mal obscuro: no exército chinês, alguém poderia ganhar uma carreira subornando os seus superiores. Receba promoções. Diz-se que o sistema está tão arraigado e difundido que um indivíduo paga para se tornar sargento e assim por diante na cadeia de comando. O coronel quer o posto de general.



Ele diz Bill Bisporespeitado autor do boletim informativo Sinocismo: “Li Shangfu pagou dinheiro a Wei Fenghe para continuar sua carreira? Depois de todo o trabalho que foi feito contra a corrupção, as promoções ainda são compradas e vendidas nas forças armadas chinesas. Você precisa de dinheiro para comprar um posto e o salário não é suficiente para um suborno, então depois de pagar a nomeação você tem que encontrar uma forma de recuperar as despesas. Série de corrupção.

Antes de se tornar Ministro da Defesa, o General Wei Fenghe era Comandante das Forças Armadas Poder de mísseis Os chineses, a ponta de lança de todo exército moderno. E nos soldados em suas mãos armas nucleares E a tradicional superpotência chinesa, a foice da investigação anticorrupção, continua a cair: em agosto de 2023, os generais foram torpedeados Li Yuchao e Liu GuangbinComandante e vice-equipe de mísseis. É particularmente preocupante (não só para Xi Jinping, mas também para a segurança internacional) que homens com tamanha responsabilidade tomem decisões para ganho pessoal.

No geral, apenas com base nas notícias que você postou pressione Pequim, No ano passado, nove generais e três altos líderes do complexo militar-industrial aderiram sob a bandeira do partido. O facto de a cabeça de Li Changfu também ter caído após esta purga mostra que Xi e o seu Politburo não podem verificar ninguém e que a corrupção é endémica.

Antes de se tornar ministro por um breve período, o General Li Changfu (engenheiro de voo(Ele chefiou uma base de lançamento de satélites e, de 2017 até o início de 2023, foi chefe do “Departamento de Compra e Desenvolvimento de Equipamentos” do Exército de Libertação Popular: uma posição que controla enormes volumes de negócios e fundos. READ Nunca antes, alerta máximo na Europa

“Li Changfu “Você manchou seriamente o processo de aquisição de equipamentos e as indústrias relacionadas”, diz a acusação.

Xi não deverá ter dúvidas sobre o oficial se este o promover ao cargo mais alto Ministro da defesaNo auge da campanha de recuperação. Mas em Julho de 2023, a sua antiga administração anunciou, numa rara declaração publicada pela imprensa de Pequim, que tinha realizado uma “limpeza” dos procedimentos de nomeação. comprando “Ela apelou a qualquer pessoa com informações sobre violações que datam de 2017 para denunciar aos investigadores. Em agosto, Lee parou de aparecer em público. Não há explicação oficial há vários meses. Imagine isso para os “estudiosos bishin” ocidentais. Investigação Foi também uma vingançaestabelecimento militar, Boicote o comportamento enfadonho de Xi: Se até mesmo Li não for puro, e se todos pagarem subornos primeiro e depois os imporem para progredirem em suas carreiras, é melhor que eles aceitem a situação e sigam em frente. Em dezembro passado, depois de cinco meses de um vazio inimaginável para uma pessoa superpotência Quem precisa de manter contactos políticos ao mais alto nível com Estado unidoO novo Ministro da Defesa, Almirante, foi nomeado Dong Joon (Xi Jinping investiu pesadamente na Marinha, que, nos seus planos, deveria ganhar superioridade no Mar da China Meridional.)

Outra preocupação para Shi é “Doença da paz»: Décadas sem experiência de combate, ao contrário dos adversários da América que participaram dele Somália ao Iraque ao Afeganistão (Mesmo que não saiam bem dessas “lutas desiguais”).

O Exército de Libertação Popular lutou apenas uma vez nos últimos 50 anos, num confronto relâmpago com o Vietname em 1979. Na disputada fronteira do Himalaia com o Vietname,‘Índia As escaramuças são travadas com espadas, enxadas e tacos de pregos, uma vez que o acordo bilateral as proíbe. Armas Na linha de frente para evitar a escalada. Isto não impediu que dezenas de homens morressem em confrontos em Junho de 2020.

Certamente entre os planos formulados pelos generais de Xi Jinping está um para “resolver” o problema da China Pergunta taiwanesa: A reunificação pela força se a persuasão política (ameaça) não for suficiente. Mas quão poderoso é o aparato militar chinês? Os números são impressionantes, para pessoal em serviço permanente (2 milhões), aeronaves (3.700, incluindo 500 bombardeiros e 1.800 caças), navios (370) e mísseis (500 com ogivas nucleares). Porém, além das balas e do aço, existe o fator humano que deve ser levado em consideração. READ “Todos os olhos voltados para Rafah” O que significa?

“Devemos suprimir Habilidades de combate falsas», disse o general em março Ele Weidong, Um dos dois vice-presidentes da Comissão Militar Central, da qual Xi seria naturalmente o número 1.Jornal do Exército de Libertação Popular“Ele foi martirizado”Exercícios noturnos» Foi realizada “ao pôr do sol”, quando a visibilidade era melhor para poder escrever nos relatórios que a operação foi um sucesso total.

No dia 19 de junho, a agência Xinhua Foi mencionada a frase-chave que o presidente disse durante reunião com militares: “Os gestores, especialmente os de alto nível, devem ter a coragem de deixar de lado o seu prestígio pessoal e admitir as suas fraquezas. “Os quadros militares devem pensar profundamente e corrigir o seu comportamento e pensamentos”. Significativamente, Xi fez o seu discurso em Yan’an, o reduto histórico onde está localizado.Exército maoísta Foi testemunhado no final Longa caminhada.