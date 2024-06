“Corpos e resíduos estão cada vez mais visíveis.”

Este ano, entre os montanhistas que irãoEverst topoNem todos almejarão o topo. o Nepal Este ano ele montou uma equipe de 12 soldados e 18 montanhistas Para me recuperar Cadáveres Ele permaneceu no gelo do “Telhado do Mundo”, tornando-se cada vez mais visível para Derretimento da neveAconteceu porque Das Alterações Climáticas. “Se continuarmos deixando-os lá, nossas montanhas se transformarão em… Cemitérios“, Ele diz Aditya KarkiUm Major do Exército do Nepal lidera a equipe.

Tragédia dos mortos Desde a década de 1920, eles foram 300 Pessoas que Eles perderam suas vidas No Everest. Só na última temporada, 8 morreram. Quedas, mau tempo e doenças (De uma altitude de 8.000 metros acima do nível do mar você entra “zona da morte” por causa de Fredo E muito baixo comparecimento Oxigênio) Algumas causas de morte.

Muitos corpos permanecem escondidos porque Abordado Da neve ou caindo nela Rachaduras. Outros permanecem Visível Ou parcialmente visível. Entre os escaladores, expressões como “sapato verde” ou “bela adormecida” são usadas para dar pontos de referência e orientar os escaladores que chegam perto do cadáver.

Corpos recuperados Eles são necessários para recuperar apenas um corpo no Monte Everest 8 socorristas Porque pode ser difícil extrair um corpo preso no gelo. Pode levar horas e às vezes é usado para extraí-lo Eixos Ou para um avião água quente. Corpos podem ser encontrados virtualmente O esqueleto Ou com as festas Estritamente espaçado. O corpo também pode pesar 100 quilos Considerando as roupas e equipamentos que eu ainda tinha e o gelo ainda grudado em mim. O corpo, uma vez removido, é envolto em uma camada de pano bolsa E para baixo novamente com um patinação. READ Os Estados Unidos e o Irã estão conversando sobre energia nuclear

Entre os corpos à espera de serem encontrados, há um André IrvineParceiro de escalada George Mallory No 1924. Se o corpo deste último tivesse sido encontrado em 1999, este não teria sido o caso de Irvine nem deles Câmera Que poderia reescrever a história do montanhismo, provando que a primeira pessoa a subir ao topo do Monte A 8.848 metros Foi um deles e não Edmund Hillary e Tenzing Norgay em 1953.

Problema de resíduos A iniciativa para recuperar corpos de montanhistas (5 corpos já foram trazidos de volta ao vale) faz parte de uma campanha maior empreendida pelo Nepal com um orçamento de Rs. 600 mil dólaresque ele mobilizou 171 guias e carregadores sherpas Para trazer de volta a jusante também 11 toneladas de resíduos Abandonado por montanhistas Ele entendeu isso na montanha mais alta do mundo cortinas Fluorescente e Tanques de oxigênio vazios. O problema dos resíduos atinge todos os 14 dos oito mil Himalaias Superlotação Maneiras de escalar. No Monte Everest, a montanha mais alta e, portanto, mais procurada, estes problemas são agravados.

