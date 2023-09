Manobra 2024, da energia cara ao NADEF: datas da semana

Das medidas contra o aumento dos preços da energia ao NADPH. Começa uma semana quente para o governo pedir aprovação Intervenções contra eletricidade e combustíveis aumentam na segunda-feira E Nota de atualização de sexta-feira para def Com estimativas que servirão de base à manobra que será apresentada até meados de outubro.

Leia também

Medidas e documentos a implementar dentro do caminho estreito das perspectivas de crescimento incertas, aumentos do spread, atrasos no Pnrr, carga sobre as contas do super prémio e aperto monetário por parte do BCE. Um puzzle que dificulta encontrar a solução correcta para formular a manobra que deverá valer cerca de 30 mil milhões de euros, enquanto a cobertura de caixa confirmada neste momento ascende a apenas 5,5 mil milhões.

Contas de bônus e gasolina

O pacote de medidas para fazer face ao aumento do custo das contas e dos combustíveis deverá ser apresentado em Conselho de Ministros na segunda-feira. Entre as intervenções do decreto-lei está o alargamento do âmbito dos apoios aos consumidores de electricidade e de gás, incluindo o chamado bónus de factura; O bônus de gasolina que será cobrado no cartão social é “dedicado a você”; 5% de IVA no gás e descontinuação do mercado protegido para clientes nacionais com especial destaque para a situação dos grupos vulneráveis.

Rumo a novas estimativas e cálculos do PIB

Nadif pode Estimativas do PIB revistas em baixa. Variáveis ​​internas ligadas ao abrandamento do consumo e dos investimentos, a descontinuação dos superbónus e o atraso no programa Pnrr estão a afectar o crescimento, mas também factores externos, como o aumento das taxas de juro pelo Banco Central Europeu, que implica um adicional de 14-15 mil milhões de dólares. nos custos de refinanciamento da dívida pública, e na desaceleração da economia europeia, liderada pela Alemanha, e na continuação da guerra na Ucrânia. Nas últimas estimativas do PIB, o Istat reduziu o crescimento para -0,4% no segundo trimestre, com a variação obtida para 2023 de +0,7% versus +1% indicada no relatório de abril. Para 2024, a Def espera 1,5% automático. Quanto ao défice na primavera, o governo espera que atinja o nível de 4,5% em 2023 e 3,7% em 2024 em relação ao produto interno bruto. Quanto à dívida, a estimativa é de 142,1% em 2023 e 141,4% em 2024.

Manobras no canteiro de obras

Querendo contornar ao máximo os pedidos dos ministérios para manobrar, são necessários mais de 30 mil milhões. O custo do refinanciamento da redução fiscal é de 9 mil milhões de euros, o primeiro passo da reforma fiscal através da fusão das duas primeiras taxas. 4 mil milhões, pelo menos 2 mil milhões são necessários para os cuidados de saúde, e pelo menos 4 mil milhões para as famílias e a taxa de natalidade, para tenha certeza. Pacote de pensões (portanto, sem ajustamentos) 2 mil milhões. Outros 6 mil milhões são utilizados para cobrir despesas não diferidas, missões de manutenção da paz, etc. Confirmação de impostos preferenciais sobre prémios de produtividade e benefícios adicionais no valor de 3 mil euros com um custo de 2 mil milhões de dólares; Por fim, só a renovação de contratos públicos de trabalho para startups exige pelo menos 2. Mas a cobertura confirmada neste momento é de apenas 5,5 mil milhões (4 mil milhões em dinheiro obtido com o melhor resultado de 2023 e 1,5 mil milhões de cortes dos ministérios).