Aqui está o vídeo da extraordinária operação de resgate após ouvir gemidos vindos do solo, principalmente da fenda.

Infelizmente, acontece todos os dias, várias vezes ao dia, que alguns animais se metem em problemas. Eles não fazem isso de propósito. Freqüentemente, são motivados pela curiosidade ou por algo que os atrai, e então se encontram em circunstâncias terríveis e precisam de ajuda para sair dessa situação. Como neste caso. Um videoclipe no YouTube documentou a experiência de dois homens que ouviram gemidos vindos do solo e realizaram uma operação de resgate incomum. Mas que animal caiu ou ficou preso nesta fenda? Aqui está o que aconteceu e o final desta história em particular.

O lamento vem da terra: um resgate extraordinário

Estamos no campo Glasgowem EscóciaOnde dois amigos estão caminhando ou verificando o terreno. Em algum momento eles ouvem gemidos vindos do subsolo e se entreolham em estado de choque. Um deles corre para verificar o que é, enquanto o outro pega seu smartphone e filma toda a cena de perto. Havia uma rachadura no chão grande o suficiente para ele passar Animal pequenoForma efetiva.

Um gatinho, cachorro ou outro animal pequeno pode ter caído nesta porta. Os gemidos eram tão altos O homem não estava com medo. Ele mexeu um pouco de terra com as mãos, olhou mais de perto o que poderia estar ali e então viu.

Ela era Cordeiro. Ele era jovem, assustado e implorava por ajuda para sair daquela armadilha escura e estreita. O homem não tinha certeza do que fazer porque não sabia que reação o animal poderia ter. Então pegue e tire como você faz com gatos.

Ele o colocou no chão e o segurou para ver se ele estava bem. Enquanto isso, o cinegrafista começou a rir da estranheza da situação. Eles não podiam acreditar no que acabara de acontecer.

O cordeirinho estava obviamente todo sujo e cheio de medo. Mas depois de alguns minutos, Ele começou a ficar animado Querendo fugir de lá e ficar em segurança. Ele não estava longe de seu rebanho e mais tarde souberam que o cordeiro estava desaparecido desde a noite anterior.

O homem o acaricia várias vezes antes de soltá-lo e depois o observa se afastar Em direção a sua mãe. Foi um encontro verdadeiramente emocionante para estes dois homens, que nunca tinham pensado em tal coisa no início da carreira.

Felizmente eles seguiram esse caminho e conseguiram ouvir o menino e ajudá-lo. Tudo bem quando acaba bem, como se costuma dizer nestes casos. Agora que o cordeirinho está em seu rebanho, ele pode recuperar a saúde, deixar o medo desaparecer e viver uma vida tranquila.

Há grande apreço pela generosidade deste homem que insistiu em compreender o assunto e depois libertou o animal, embora não tivesse certeza de como fazê-lo.