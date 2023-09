Túneis, novas estruturas e atividades em instalações militares

Escalada nuclear e o risco de escalada? A Rússia, os Estados Unidos e a China construíram novas estruturas e cavaram novos túneis nos seus locais de testes nucleares nos últimos anos, mostram imagens de satélite obtidas exclusivamente pela CNN. Embora não haja provas que sugiram que os três países estejam a preparar-se para testes nucleares iminentes, as imagens – fornecidas por um analista de estudos militares de não proliferação, como explica a emissora – mostram trabalhos que têm sido realizados em três locais de testes nucleares no últimos 3-5 anos. Anos. O site chinês está localizado na região noroeste de Xinjiang, o site russo está em um arquipélago no Oceano Ártico e o site americano está no deserto de Nevada.

Imagens de satélite mostram novos túneis sob montanhas, novas estradas e instalações de armazenamento, bem como aumento do tráfego de veículos dentro e fora dos locais, disse Jeffrey Lewis, professor associado do Centro James Martin para Não-Proliferação Internacional do Instituto Middlebury. “Na verdade, há muitas evidências que sugerem que vemos que a Rússia, a China e os Estados Unidos poderão retomar os testes nucleares”, disse Lewis, algo que nenhum desses países fez desde que os testes nucleares subterrâneos foram proibidos pelo Teste Nuclear Abrangente de 1996.

A China e os Estados Unidos assinaram o tratado, mas não o ratificaram. O Coronel reformado da Força Aérea dos EUA Cedric Layton, um antigo analista de inteligência, examinou fotografias das instalações nucleares das três potências e chegou a uma conclusão semelhante. Ele acrescentou: “É claro que os três países – Rússia, China e Estados Unidos – investiram muito tempo, esforço e dinheiro não só na modernização dos seus arsenais nucleares, mas também na preparação do tipo de actividades necessárias para conduzir uma teste.” Comente.