Voos foram cancelados devido ao surto de COVID-19

Cerca de 80.000 pessoas permaneceram “presas” na ilha tropical de Hainan, na China, que foi fechada pelas autoridades de Pequim devido à descoberta do surto de Covid-19. Após as rigorosas medidas restritivas que entraram em vigor na manhã de sábado, a venda de passagens de trem foi proibida e todos os voos de entrada e saída do aeroporto de Sanya, onde a maioria dos casos foram registrados, foram cancelados. Para deixar a popular estância balnear, os turistas devem testar cinco baciloscopias negativas em sete dias.

O bloqueio foi desencadeado na ilha de Hainan após a detecção de um surto da subvariável Omicron BA 5.1.3, que, conforme relatado por República – Relatou 263 novas infecções na sexta-feira e 129 no sábado. No total, menos de 500 desde que os primeiros casos foram descobertos. 48 novos positivos serão revelados na capital, Sanya, uma cidade portuária com mais de um milhão de pessoas.

As autoridades locais disseram que o surto de Hainan começou em um porto de pesca e provavelmente se espalhou para os moradores que comercializam peixes fora da China. As autoridades também disseram que a onda de infecção seria alimentada pelo sub-substituto Omicron BA.5.1.3, uma mutação da cepa BA.5 prevalente nos Estados Unidos.

Refletir as severas medidas restritivas aplicadas a Hainan A política “zero covid” do governo chinês, Ao contrário das decisões epidemiológicas tomadas no resto do mundo, segue os passos Perto impostas em outras partes Chinacomo Xangai, fechou por dois meses entre o final de março e o início de junho, depois passou por novos fechamentos em bairros individuais, após o surto.

Além de interromper todo o transporte público, incluindo ônibus e trens, o governo local impediu que as pessoas saíssem de suas casas, exceto para comprar alimentos e outros itens essenciais, dentro da “área de alto risco” do COVID-19 em Hainan. Para acessar áreas públicas, como parques ou escritórios, é necessário um teste negativo para Covid-19.

A ilha de 9,2 milhões de pessoas é conhecida por suas praias de areia branca e clima quente o ano todo, por seus resorts com tudo incluído e atrai dezenas de milhões de turistas chineses a cada ano.