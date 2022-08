Gaza, uma trégua mais próxima. “Israel aceito” – o mundo

Israel aceitou uma trégua em Gaza. Isto foi afirmado por uma fonte de segurança egípcia. A fonte disse que “o lado israelense concordou”, acrescentando que o Cairo aguarda a resposta palestina no âmbito dos esforços de mediação egípcia após três dias do novo conflito na Faixa de Gaza. Enquanto isso, uma fonte da Jihad Islâmica disse que as negociações estão em andamento sobre a trégua.

O primeiro-ministro disse pela manhã que a Operação Amanhecer “continuaria enquanto for necessário”. Yair Lapid. “Agimos de maneira intencional e responsável – depois de agradecer ao exército por seu trabalho – para minimizar os danos aos envolvidos”, acrescentou.

No início da tarde, sirenes antimísseis soaram, pela primeira vez desde o início do conflito, para Berseba No início da escavação. Assim que o funeral de Khaled Mansour, um alto funcionário do movimento Jihad Islâmico, que matou Israel ontem à noite em Gaza, terminou com o disparo de grandes foguetes da Faixa em direção ao sul do estado judeu. As sirenes também soaram em Rishon LeZion, perto de Tel Aviv. De acordo com a televisão, os mísseis foram interceptados em Beersheba e Rishon pelo Iron Dome. Moradores de algumas áreas judaicas ao redor da Faixa foram obrigados a entrar em abrigos.

Farnesina acompanha a escalada em Gaza com grande preocupação e relatos de vítimas da população palestina. A Itália condena veementemente o lançamento de foguetes em território israelense e reafirma o direito de Israel de garantir a segurança de seus cidadãos. As partes são instadas a exercer moderação para evitar uma expansão das hostilidades que causaria mais baixas e sofrimento aos civis. Essa nova onda de violência – e isso foi enfatizado – é mais uma confirmação da necessidade de relançar os esforços diplomáticos para encontrar uma solução justa e duradoura para o conflito israelo-palestino.

No início do terceiro dia de combates, o número de mortos atualizado do Ministério da Saúde de Gaza era de 29 mortos e mais de 250 feridos. Isto foi relatado pela Agência de Notícias Palestina “Ma’an”. Este resultado foi revelado com a conclusão das operações de resgate em um prédio em Rafah (sul da Faixa de Gaza) que foi destruído nos combates. Maan indicou que oito corpos, incluindo três mulheres, foram encontrados naquele prédio. O ministério havia anunciado anteriormente que o número de mortos havia subido para 32 e 215 feridos.

Cidade de Gaza, um míssil israelense atingiu os edifícios

Desde o início da Operação Dawn em Gaza, a Jihad Islâmica disparou 580 foguetes contra Israel. 120 deles caíram no setor. Isto foi afirmado pela Rádio do Exército de Israel. Segundo a emissora, as baterias de defesa Iron Dome interceptaram 96% dos mísseis direcionados a locais povoados em Israel. Ainda outros mísseis caíram em áreas abertas ou no mar. Até agora, Israel bombardeou 140 alvos na Faixa de Gaza. Entre eles está um túnel militar para o movimento Jihad Islâmico. Dois líderes militares dessa organização também foram mortos: Taysir al-Jabari, comandante da região norte da Faixa de Gaza, e Khaled Mansour, comandante da região sul.

Vinte membros da Jihad Islâmica foram presos durante a noite Forças de segurança israelenses na Cisjordânia ocupada: O exército israelense anunciou isso, no terceiro dia de uma operação militar na Faixa de Gaza. Em um comunicado à imprensa, o exército anunciou que durante várias incursões, “cerca de 20 suspeitos de pertencer à organização terrorista Jihad Islâmica” foram presos na Cisjordânia, territórios palestinos ocupados pelo Estado judeu desde 1967.

As sirenes soaram esta manhã nos arredores de Jerusalém. De acordo com a televisão pública israelense “Kan”, os sistemas de defesa Iron Dome interceptaram dois foguetes disparados de Gaza. Não há notícias das vítimas. O incidente ocorreu enquanto grupos de judeus religiosos estavam entrando no Monte do Templo para o feriado judaico em 9 de agosto.

O exército israelense continuou a bombardear Gaza à noite em resposta ao lançamento de foguetes, pois teme-se a tensão em Jerusalém por causa da celebração do Tisha P’Av, um feriado judaico. O Times of Israel relatou isso, dizendo que os locais rituais são habitados por uma enorme força policial. Muitos peregrinos já estão esperando para chegar à praça da mesquita, onde o acesso a homens com menos de uma certa idade foi proibido. Enquanto isso, o movimento Jihad Palestino confirmou, com a operação “Amanhecer” entrando em seu terceiro dia, o martírio do Comandante Supremo Khaled Mansour, além do assassinato de Taysir al-Jabari, ocorrido há dois dias durante as incursões israelenses. Segundo a mesma fonte, o comandante da unidade de mísseis das Brigadas Al-Quds, Raafat Al-Zamili, foi martirizado nos ataques israelitas à Faixa de Gaza. A mídia palestina – também The Times of Israel – informou que 7 ficaram feridos nos ataques israelenses perto de Rafah, onde um prédio de apartamentos foi atingido. Os militares israelenses alegam, em um tweet em inglês, que alvejaram supostos túneis terroristas usados ​​pelo movimento Jihad Islâmico.

O número de mortos palestinos subiu na sexta-feira passada devido aos ataques israelenses no conflito em Gaza entre Israel e a Jihad Islâmica para 32, incluindo seis crianças: o Ministério da Saúde no setor palestino anunciou hoje, acrescentando que 215 ficaram feridos.