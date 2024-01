O lago em forma de coração irá atraí-lo desde o primeiro momento: um panorama magnífico

No território paquistanês existe um lago de formato verdadeiramente único, formado por água proveniente do derretimento de geleiras.

esse Ele pensa Natureza, seu lago Bancos Forma o coração e está localizado em uma área Gilgit-Baltistãonorte Paquistão. Em particular A Gogalna região de Hunza, uma Centro Que inclui aprox. 2.000 pessoasPerto da fronteira com China E aAfeganistão.

Para poder ter um rua Isso levou ao aquário que era necessário Muitos anos. O projeto começou em 1985 E terminou em 2003Uma estrada escavada Pedra Com dinamite, permitindo Cavalgando De meio Proeminência no Rio.

Lago Shimshal É uma jóia localizada em Vale ShimshalQue está localizado próximo ao extraordinário cadeia de montanhas. Tem um pequenino ali Vila É constituída por algumas casas em pedra. para sul Vocês podem gostar um do outro Geleiras O maior do mundo além de 7 mil metro.

Com uma ascensão Temperaturas Parte dele derreteu para se tornar água fluindo família Dos rios e riachos, isso é muito especial lago. É popularmente chamado ShufortBacia do lago Anfitriões Uma grande variedade de Animais aquaticos.

Tradições antigas

É o ponto Pousar Para diferentes tipos de Aves migratórias. Estende-se por uma área 32 quilômetros quadrados Está localizado a uma altitude 4255 metros. A maneira de chegar lá é o Nordeste Da aldeia e aprox. 40 km.

o Origens étnicas Dos residentes locais pertencem a e meu irmão. Suas tradições culturais fazem isso Ele distingue do que no resto do país, porque são ficou Muito enraizado em suas tradições. para eles linguagem. como Parece remontar a 4000 anos Por ser originário de Wakhan.

em Paquistão É falado apenas em Gilgit-Baltistan, Chitral. lá população Ele vive, acima de tudo, da criação de ovelhas. E ele não se submeteuimpacto A cultura ocidental como realmente é Aconteceu Em muitas outras regiões Vila. Todos os anos, Um talvezo que chamamos de acontecer Deslocamento.

Pastores Aldeia Shimshali Ele traz todos os rebanhos de ovelhas, cabras e cabras Iaque Nas pastagens altas, em Pamir. entre Classificar Vale a pena notar éMinhas pernasUm Ovelhas selvagens Asiático também apontou caderno viagem Marco camisa polo.

Energia hidrelétrica

Aqui eles ficam por um tempo cinco Ou seis meses quando a água Lagos Eles não são rios Congeladas. água fonte primária A vida dos animais é muito diversificada. Também produz Energia hidrelétrica.

Graças a isso, os moradores locais podem usar eletricidade para progresso De atividades artesanais. Esta área está localizada a uma altitude Massa montanhosa Que atinge seu pico mais alto 7495 metro. Isso lhe rendeu um apelido Telhado do mundo.