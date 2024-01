Ucrânia Rússia notícias sobre a guerra hoje | O ataque russo também teve como alvo um centro médico infantil em Kharkiv. Zelensky na Lituânia

• A escalada de ataques com mísseis e drones por parte da Rússia está a exercer pressão sobre os sistemas de defesa aérea ucranianos. A Força Aérea de Kiev admitiu que a Ucrânia tem escassez de mísseis guiados antiaéreos.

• O Ministro dos Negócios Estrangeiros ucraniano, Kuleba, espera que a reunião da NATO conduza a progressos na defesa de Kiev.

• O Ministro da Defesa italiano, Guido Crosetto, falará no Salão (às 9h30) e depois no Senado (às 15h) para Comunicações sobre a extensão da autorização para a transferência de veículos e materiais militares para a Ucrânia.

• Anunciar um discurso do presidente ucraniano Zelensky ao mundo

Fórum Econômico em Davos na próxima semana.

17h50 – Ministro da Defesa da Letónia reunir-se-á com Stoltenberg

O Ministro da Defesa da Letónia, Andris Spresdis, reunir-se-á amanhã com o Secretário-Geral da NATO, Jens Stoltenberg, em Bruxelas. Na agenda da reunião estarão a situação atual na Ucrânia, o estado de desenvolvimento dos planos estratégicos da aliança, os preparativos para a cimeira da NATO em Washington e o desenvolvimento da aliança que visa fornecer drones à Ucrânia. Durante o dia, Sprudes deverá reunir-se com o almirante Rob Bauer, presidente do Comité Militar da OTAN, para discutir o desenvolvimento das capacidades militares da Letónia.

17h07 – Senado aprova proposta maioritária, avançando com ajuda à Ucrânia

Por maioria de 103 votos a 24, com 27 abstenções, o Senado aprovou a resolução proposta pelas forças maioritárias que obriga o governo, no primeiro ponto do texto, a continuar a apoiar, em linha com os compromissos assumidos e com o que será ser ainda acordado no seio da NATO, da União Atlântica e Europeia, bem como em fóruns internacionais dos quais a Itália faz parte, e das autoridades governamentais ucranianas também através da transferência de veículos, materiais e equipamentos militares.” O segundo ponto requer então um compromisso de apoio “ todos os esforços diplomáticos” para acabar com a guerra e alcançar uma “paz justa, duradoura e equilibrada”. READ Letizia, da Espanha, revelou o segredo de sua aparência física: ela come todos os dias e brilha aos cinquenta anos

15h46 – Putin: “Somos autossuficientes em todos os aspectos”

A Rússia provou ao mundo inteiro que é autossuficiente em todos os sentidos da palavra. Isto é o que o presidente Vladimir Putin disse. “A principal coisa que provamos a nós mesmos e ao mundo inteiro é que a Rússia é um país autossuficiente em todos os aspectos. Ele é forte, segue em frente e olha para o futuro com confiança. Durante o seu encontro com os residentes da cidade de Anadyr, no extremo leste da Rússia, o Presidente sublinhou que esta é sem dúvida a conquista mais importante alcançada no ano passado. “Mesmo as principais economias europeias estão a passar por momentos difíceis – observou Putin – estamos a crescer e elas estão a diminuir. Bem, não estamos aqui para falar sobre esses detalhes. Isto não nos deixa felizes, mas permanece o facto de que eles se tornaram mais dependentes de nós do que nós deles. “Os problemas que eles enfrentam não podem nem ser comparados aos nossos problemas.”

14h02 – Zelensky: “A hesitação ocidental encoraja Putin.”

“A hesitação ocidental encoraja Putin”: este é o aviso emitido hoje pelo presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, na Lituânia. Zelensky acusou a Ucrânia de “faltar terrivelmente” de sistemas de defesa aérea ocidentais.

10h35 – Crosetto: “O momento da ação diplomática decisiva”

Ele acrescentou: "Parece que chegou a hora de tomar medidas diplomáticas decisivas para apoiar a ajuda que estamos prestando, porque há uma série de sinais importantes vindos de ambas as partes envolvidas". Isto foi afirmado pelo ministro da Defesa, Guido Crosetto, no seu discurso à Câmara sobre a extensão da ajuda a Kiev decidida pelo governo. "As declarações de vários interlocutores russos destacam o amadurecimento lento e gradual do desejo de diálogo para acabar com a guerra", continua. Na Ucrânia, a frente interna parece menos unida do que no passado no apoio às políticas do Presidente Zelensky.

09h44 – Visita surpresa de Zelenskyy a Vilnius

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, chegou a Vilnius, na Lituânia, para uma visita surpresa. Isto foi relatado pela rádio LRT, explicando que o líder de Kiev tem na agenda uma reunião com o Presidente Gitanas Nauseda, que será seguida por uma conferência de imprensa conjunta, e depois por um discurso de Zelensky na Praça Dawkanto, em frente ao Palácio Presidencial. .

06h25 – Moscou: Um drone ucraniano foi abatido na região russa de Saratov

Os sistemas de defesa aérea russos destruíram um drone ucraniano na região de Saratov, na Rússia. O Ministério da Defesa russo afirmou isto num memorando: “Esta noite, a tentativa do regime de Kiev de realizar um ataque terrorista usando um drone contra alvos localizados no território da Federação Russa foi frustrada. Graças aos sistemas de defesa aérea em serviço, o drone ucraniano foi destruído no território da região de Saratov.”

02h32 – Soldado “Jack” entre Kiev e Taipei: “Voltei pronto para a China.”

Taipé – YAo Kwan Chun, Jack para os amigos, tem 30 anos, um sorriso encantador e Uma coleção de metralhadoras está pendurada na parede de seu escritório em Taipei. Ele notou o olhar perplexo e imediatamente disse: “Não se preocupe, é ar comprimido, só brinquedos bem feitos, nunca quis matar ninguém…”. “Sou budista e acredito na não-violência.” No entanto, este jovem taiwanês em março de 2022, vinte dias após a invasão russa da Ucrânia, Ele partiu para Kiev vestindo uniforme camuflado, capacete e colete à prova de balas E o desejo de lutar. Leia aqui o relatório completo de Guido Santeviche

01h33 – Os EUA e 47 outros países condenam a Coreia do Norte pelos mísseis que vendeu a Moscovo READ Covid, uma nova espécie no Vietnã: o que sabemos até agora

Os Estados Unidos e 47 outros países condenam a Coreia do Norte por fornecer armas à Rússia na sua guerra contra a Ucrânia. O anúncio foi feito pelo porta-voz do Conselho de Segurança Nacional dos EUA, John Kirby, numa conferência de imprensa, sublinhando que a questão da transferência de mísseis balísticos da Coreia do Norte para a Rússia será hoje apresentada às Nações Unidas. A aproximação entre Moscovo e Pyongyang aumentou desde o início da guerra na Ucrânia, mas os dois países negam ter chegado a acordos sobre o fornecimento de armas. Kim Jong Un reuniu-se com Putin em setembro passado na Rússia.

00h19 – Bombas russas também atingiram um centro infantil em Kharkiv