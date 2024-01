CEO da Boeing, Calhoun, admite que houve erros de segurança no 737 MAX 9

Ouça a versão em áudio do artigo

O CEO da Boeing, Dave Calhoun, lutou contra as lágrimas ao dizer aos funcionários que a empresa deve reconhecer suas deficiências enquanto enfrenta um acidente que mina a segurança de seus aviões Boeing 737 MAX 9. “Percebemos nosso erro”, disse Calhoun aos funcionários da Boeing na terça-feira, durante uma reunião. coletiva de imprensa. Reunião da empresa na fábrica do 737 perto de Seattle. “Vamos abordar esse assunto 100% e com total transparência em todas as etapas do processo.”

Os comentários foram feitos durante uma reunião de grupo convocada por Calhoun para reforçar a segurança de suas aeronaves como principal prioridade da empresa depois que a porta de um avião 737 MAX caiu no meio do voo na semana passada, resultando em um corte na lateral do avião durante o voo. .

EUA – A porta desaparecida foi encontrada durante um voo do Boeing 737 MAX 9 da Alaska Airlines

Calhoun e outros executivos seniores da Boeing dirigiram-se aos funcionários da fábrica de Renton, Washington, onde o 737 está sendo montado, e transmitiram seus comentários pela Internet aos trabalhadores de outros lugares.

171 aeronaves 737 Max 9 no solo

Os reguladores dos EUA suspenderam 171 aviões Boeing 737 Max 9 e ordenaram inspeções depois que o avião caiu em 5 de janeiro. Nenhum dos 177 passageiros ou tripulantes do voo 1282 da Alaska Airlines ficou ferido quando o painel se soltou logo após a partida do avião de Portland, Oregon.

Os Estados Unidos da América ordenaram o aterramento de aeronaves Boeing 737 MAX 9

Stan Deal, CEO da Boeing Commercial Airplanes, encarregado de aumentar a produção e ao mesmo tempo manter a qualidade na maior unidade da Boeing, falou ao lado de Calhoun na apresentação de terça-feira. Os trabalhadores também foram abordados pelo Diretor de Segurança Mike Delaney, cuja função de gerente sênior foi criada durante a crise, há cerca de 5 anos, envolvendo a aeronave Max do fabricante de aeronaves norte-americana: Então, um problema de software causou dois acidentes fatais nos quais um total de 346 pessoas morreram.