Não podemos falar sobre assassinato Daria Dogina Sem antes dizer algumas palavras sobre seu pai, que a mídia ocidental continua descrevendo como um “teórico”. Presidente russo Vladimir Putin“. Como tal Alexandre Dugin Nos últimos anos, ele “vendeu” sobretudo aos pregadores ingênuos da grupos populistas soberanos europeus: Ele também teve um jogo fácil graças ao fato de que em 2014 seus pensamentos eram sobre o destino Rússia como uma nação líderEurásia Parecia fundamental para justificar a tomada de terras ucranianas. Então, de repente, esse chamado “filósofo” é apaixonado por ele Satanismo E a neo-paganismoEle é um cristão ortodoxo “herético” hostil ao Patriarcado de Moscou e influente apenas nos círculos egípcios nacionalistas E a neofascistasEle se viu em todos os canais de televisão, com seus livros de interesse de todas as editoras e com uma oferta para lecionar na Universidade Estadual de Moscou. Então, porém, o Kremlin Decidiu contra a anexação final das “Repúblicas Populares” Donetsk E a Luhansk: Dugin, então, não ajuda mais. Em pouco tempo, ele acabou aparecendo na televisão, a cadeira desapareceu no ar e ele teve que suar em sete camisetas para vender seus livros. Para isso, começou a sugerir-se “Rasputin do século XXI”Com a aprovação tácita do Kremlin, porque assim ele poderia meter o nariz nos círculos políticos e empresariais estrangeiros e jogar o jogo da ordem.

Para entender os cenários por trás da morte de Daria Dugina, também é importante entender quem era realmente a filha do conhecido “filósofo”. ela era jornalista Proeminente que ele trabalhou em um grupo Washington Ele diz que é propriedade de um empresário russo Evgeny Prigozhinsob sanções no Ocidente por ser o padrinho de cada um dos grupos mercenários Wagner famoso “Fábrica de Trolls” nas redes sociais. Por isso foi a vez dele sujeito a penalidades: O governo britânico a descreveu como uma “produtora de desinformação de alto nível sobre a Ucrânia e a invasão russa da Ucrânia”. Novamente, não estamos falando da “papoula longa” ou do ferrão cinza, mas de um agente a serviço do poder.

Após o assassinato, Moscou falou sobre um caso Terror ucraniano. Agência imposto E outras mídias próximas ao Kremlin não ignoraram a reação Mikhail Podolyak, um conselheiro do gabinete do presidente ucraniano, que negou categoricamente o envolvimento de Kyiv na explosão do carro. O “assassino com filhos” que veio da Ucrânia e foi embora – ninguém sabe como, pois parece que ele está lá Fronteiras da OTAN e da Rússia É muito poroso – atravésEstôniame senti um Transformação tentar aumentar a tensão. Então, se Kyiv queria atacar na Rússia, por que o faria com seus próprios cidadãos e também subordinado – segundo os serviços russos – a Batalhão Azov? Foi o suficiente para armar uma mão Chechênia ou um Um russo zangado ou à procura de dinheiro, Ou mesmo qualquer ucraniano entre os milhões que vivem em solo russo. Deve-se dizer que o roteiro Esgueirar-se ou simpatizantes Os ucranianos é o que o próprio Dugin argumentou desde o início. Ele fez isso, veja bem, não exigindo uma ação retaliatória pontual – como bombardeios em massa ou contra alvos institucionais – mas pedindo A vitória da Rússia.

Quero dizer, quem matou essa jovem? É verdade que eles se acusavam de não conhecê-los melhor Pequenos grupos armados com oponentes internos de PutinMas no momento, a galáxia de inimigos do sistema parece capaz, na melhor das hipóteses, de atos de sabotagem e simples peças de mostruário, certamente não de fazer, colocar e detonar bombas. Então, por que Daria está batendo no Dogina quando há comentaristas latindo com mais raiva e honrando Putin de forma mais dura? para a Fundação Russa Não é um ataque direto E sem prejuízo: Dugin, como vimos, não é o ideólogo ideológico oficial de Putin, mas no máximo um agente do sistema de uma das muitas agências de inteligência. Como pensador político, ele é uma voz ouvida apenas pela extrema direita russa.

Se ele não é um dos oponentes, então o assassinato tem uma causa raiz silovikiE os departamentos militares e de inteligência que detêm o poder em Moscou? Se sim, serve para vencer o novo César? Descartamos a última hipótese: Putin e o “filósofo” de extrema-direita seguem dois caminhos diferentes. Claro, estamos lidando com um personagem, Dugin, que tem uma influência moderada nos círculos nacionalistas russos. Eliminá-lo tornaria mais fácil para o Kremlin lidar agressivamente com os nacionalistas Critica o fracasso militarR: Sua morte teria sido apresentada ao Kremlin mártir Ser homenageado e uma oportunidade de silenciar a voz crítica “correta”. Segundo o famoso analista Marco GallottiÉ improvável que ele tenha sido o homem que uma vez exigiu que a Prússia fosse estendida De Dublin a Vladivostok Os nacionalistas que já estão descontentes com Putin – eles não têm nenhum problema em invadir a Ucrânia, apenas quando ele o faz tão mal – serão apaziguados – eles sentirão outro impulso de raiva.”

Para os russos, especialmente os moscovitas, esse método de matar é uma reminiscência dos anos 90, quando os carros explodiam muito e por motivos sombrios: amor rejeitado, um devedor zangado ou um parceiro de negócios criminoso. Justamente por isso, no momento, o Kremlin evita os holofotes: tudo está bem, até incomoda ainda mais a Ucrânia, mas não é abordado nesse período e sua instabilidade.