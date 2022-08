Restos de crianças foram identificados em duas sacolas compradas em leilão na Nova Zelândia

Polícia da Nova Zelândia anunciar Da identificação dos restos mortais das duas crianças encontrados por uma família de Auckland, no norte da Nova Zelândia, em 11 de agosto passado em duas malas compradas em um leilão online junto com outros itens há muito abandonados em um armazém da cidade. O caso está no centro das notícias da Nova Zelândia há vários dias e também foi muito comentado no exterior:Investigação de um assassinato A Polícia da Nova Zelândia também coopera com a INTERPOL, a organização internacional de polícia criminal.

A polícia da Nova Zelândia não quis revelar os nomes das duas crianças encontradas em suas malas, presumivelmente entre 5 e 10 anos. Com base nas primeiras análises, verifica-se que as crianças morreram há muito tempo e que seus corpos estavam guardados em sacos dentro da caixa há pelo menos três ou quatro anos.

Atualmente, também estão sendo feitas análises em outros itens adquiridos com as sacolas da família Oakland que encontraram os restos mortais, que segundo a polícia não estavam envolvidos na morte das crianças. As investigações visam obter detalhes dos pais das crianças e reconstruir as circunstâncias de suas mortes: pelo menos um dos pais é suspeito de estar agora na Coreia do Sul, Ele disse Anúncio da polícia sul-coreana Agência de notícias. No momento não há confirmações.

