O ditador norte-coreano Kim Jong Un disse que a Coreia do Norte está “pronta para responder a qualquer confronto militar” e está pronta para usar suas armas nucleares para responder a provocações e ameaças de países hostis como os Estados Unidos. Em um discurso para comemorar o 69º aniversário do acordo que encerrou a Guerra da Coreia em 1953, Kim também disse que a Coreia do Norte estaria pronta para “RemoçãoA Coreia do Sul e seus militares, que supostamente estão “desenvolvendo estratégias” para atacar o país militarmente.

Embora a Guerra da Coréia (1950-1953) tenha terminado com um armistício em vez de um tratado de paz, a Coréia do Norte celebra o “Dia da Vitória” em 27 de julho de cada ano, com desfiles, fogos de artifício e várias festividades. Em sua primeira aparição pública em quase três semanas, Kim ameaçou abertamente o “regime” do novo presidente sul-coreano. Yoon Seok Yeolque prometeu adotar uma postura mais dura em relação à Coreia do Norte do que seu antecessor, Moon Jae-in.

Embora o último teste de armas nucleares realizado na Coreia do Norte remonte a 2017, o regime de Kim intensificou nos últimos meses seus testes de mísseis, como os de ICBMs (Mísseis balísticos intercontinentais), que pode ser usado para o transporte de longa distância de ogivas nucleares. De acordo com Sung Kim, o diplomata dos EUA que lida com a Coreia do Norte, ele testou o sistema até agora em 2022 31 mísseis: mais seis do que os lançados em 2019, ano com mais testes antes disso.