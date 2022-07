Folhas, com que frequência devem ser trocadas no verão? É ridículo, ninguém sabia

Folhas: com que frequência devem ser lavadas no verão? Ninguém imaginou. Vamos descobrir tudo o que há para saber imediatamente

no verão especialmenteQuando as temperaturas são altas, não apenas durante o dia, mas também durante o dia noiteNós tendemos a suar mesmo quando dormimos. Em suma, é assim conforto Descanse à tarde ou à noite, em comparação com o inverno com certeza nós nos inclinamos para suar mais. Essa coisa muitas vezes faz para nós Perguntas Com que frequência é apropriado trocar os lençóis O Verão, especificamente para lavá-los. Quantas vezes, portanto, é apropriado para lavar Lençóis e travesseiros e tudo isso Escreva Nossa roupa de cama diária? Vamos descobrir imediatamente. ninguém imaginar.

Folhas no verão: vamos descobrir com que frequência é apropriado lavá-lasE a

Como já temos ReferenciadoNo verão cuidamos mais repetir Para suar, mesmo durante o sono. Certamente, nosso suor vem Absorve E nós os coletamos de nossos lençóis que estão lá Envelope E nos acompanha em nossas vidas longas e quentes Noites no verão. Por esta razão é conveniente linho Eles são sempre lavados adequadamente e, portanto, limpos. para isso em torno dele Podemos dizê-lo imediatamente neste um periodo É necessário lavar os lençóis quase todos os anos três dias.

Mas como podemos fazer isso progresso Para uma lavagem desinfetante eficaz que torna os nossos lençóis perfeitos Limpeza e novo? excelente adendo é misturar sabão de Marselha com bicarbonato de sódio e depois progresso Para uma lavagem delicada. Desta forma, nossas folhas serão Certamente Limpo e novo sem ser danificado.

Muitas vezes, eu detergente Demasiado forte tende a danificar o nosso linho, especialmente se for exposto a ele freqüente Lavagem. Com uma lavagem delicada podemos Manter Os lençóis e tudo o que compunha a nossa cama. lá temperatura Adequado para remover bactérias e alérgenos, lembramos, está localizado entre 40 Baseado em 60 Notas por assunto.

com o mesmo produtos A lavagem das mãos também é possível. Basta encher a bacia com água mornoAdicionar à dois colheres de sabão líquido de castela dois de bicarbonato de sódio. Insira os lençóis para lavar e deixe-os dentro imersão Pelo menos para um casal horas. Em seguida, continue lavando e distribua ao ar livre seco No sol. Lembre-se, toda vez que você lavar seus lençóis, não faça isso eu esqueci você Para lavar fronhas também.

Para lavar travesseiros além de sabão Marselha e bicarbonato de sódio, como fizemos Eu sugeri Um tempo atrás, você também pode adicionar água oxigenado ou substituir sal Encorpado com bicarbonato. desta forma qualquer estigma Ou a aréola será permanentemente lavada.