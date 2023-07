Ele percebe algo estranho no rio, ao perceber ele imediatamente pula na água

Enquanto caminhava, um homem percebe algo estranho no rio Trent, na Inglaterra. Sua intervenção salvou a vida daqueles que corriam risco de afogamento.

Infelizmente, parece não haver fim para a maldade humana. Histórias horríveis são frequentemente lidas na web de pessoas maltratando, abandonando, ferindo ou até mesmo matando seus animais de estimação, especialmente cachorros, quando acordam um dia e decidem por algum motivo que não querem mais levá-los com eles.

Estamos falando de histórias que só de ler já dá um aperto no coração, independente se você ama ou não os animais. Felizmente, é a lei que pensa nessas pessoas, e é ela que pune e condena os atos de maus-tratos aos animais.

Um homem percebe algo estranho no rio, salvando a vida de um cachorro

um tempo atrás Uma mulher tentou afogar seu cachorro no rio Trent, na Inglaterra. Bella, uma pastora alemã, foi resgatada por um homem que passava por Long Lin, que a viu se contorcendo na água tentando se salvar da donazinha que ela tanto amava, mas naquele exato momento estava querendo matá-la.

O homem, que felizmente estava por aquelas bandas, conseguiu salvar Bella. A mulher realmente a amarrou à coleira, que tinha um grande nó de pedra no final para puxá-la para baixo da água.

O transeunte então levou o cão a um centro especializado para as devidas diligências. Foi aqui que os veterinários conseguiram rastrear sua amante graças ao microchip de Charlene Latham.

Latham foi preso e se declarou culpado. A mulher também teve que pagar uma multa pesada e será proibida de ter cães por pelo menos três anos.

Por outro lado, Bella recebeu por RSPCA Radcliffe Animal Center Ele está procurando um novo lar e uma nova família amorosa.

Há cada vez mais animais sendo maltratados na Itália

Esta história terrível é apenas uma das muitas que retratam pessoas tentando se livrar de seus animais de estimação. Segundo estimativas em nosso país A cada 55 minutos há uma denúncia de crimes contra animais.

Isso inclui não apenas abandono, assassinato e abuso, mas também brigas de cães, caça furtiva, contrabando de animais de estimação e o uso de animais no comércio de drogas.

A partir de algumas análises da associação Associação Italiana para a Defesa dos Animais e do Meio Ambiente (AIDAA).E Aproximadamente 598.000 animais são mortos a cada ano e mais de 100.000 animais de estimação são abandonados.

O abandono de cães e gatos em particular é um fenômeno prevalente, principalmente no verão, quando os donos desses animais decidem sair de férias, mas também acontece quando os cães ou gatos estão velhos ou doentes. Mas o que a lei diz sobre abandonar, matar ou maltratar animais?

Punição de quem abandona, maltrata ou mata animais de acordo com a lei italiana

A legislação italiana a esse respeito é clara. De acordo com o artigo 544 bis do Código Penal, quem causar a morte de um animal será punido com severidade. Prisão de quatro meses a dois anos. Por outro lado, quem causar sofrimento a um animal incorrerá em pena de prisão de três a dezoito meses ou multa de 5.000 a 30.000 euros.

Por outro lado, pelo abandono de animal, o artigo 727.º do Código Penal prevê pena de prisão até um ano e multa de 1.000 a 10.000 euros.

No início de 2023, a deputada Michela Vitória Brambilla ofereceu seu cargo Um novo projeto de lei para aumentar as penas Contra quem maltrata, mata e abandona animais. Especificamente, o representante solicita:

aumentando a pena por homicídio de dois para seis anos de prisão em vez de quatro meses para dois anos;

acrescentar uma multa entre 5.000 e 50.000 euros à pena de homicídio;

aumentar a pena para maus tratos com prisão de um a cinco anos em vez de três a dezoito meses;

Acrescentar uma multa até 30.000 euros à pena por maus tratos.

Talvez este seja o momento de pôr fim a esses terríveis acontecimentos.