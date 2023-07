Assim poderá limpar os seus estores de forma natural

Lavar e limpar persianas é um verdadeiro aborrecimento. Com este método, você ficará mais fácil e confortável.

o Cortinas e cortinas É uma excelente forma de manter os cômodos de nossa casa na sombra, e é especialmente útil no verão para deixar o ambiente mais fresco, deixando o calor e os olhares intrusivos longe de nós. Podem ser feitos com diversos materiais, mesmo que sejam os mais usados ​​atualmente Plástico e alumínioGraças à sua resistência e à facilidade de seus proprietários em limpá-lo.

Na verdade, tanto quantono papelPoderia ser mais simples, limpar as persianas não é fácil, pois A sujeira tende a se esconder entre uma peça e outra, o que dificulta o processo caso você não tenha ferramentas especiais ou não conheça uma técnica para fazer, o que economiza muito tempo. Além disso, geralmente tendemos a subestimar esse objeto, então, quando estamos prestes a tentar”atualizadoMuitas vezes o encontramos coberto de sujeira.

Mas existem deuses truques para fazer Para poder limpar rapidamente as persianas e persianas, e recuperar os preciosos minutos que podemos usar de uma forma diferente, talvez lendo um livro ou assistindo nossa série favorita. Então, vamos ver como lavar esses utensílios domésticos meticulosamente, passo a passo.

Como limpar persianas e cortinas para economizar tempo e usar produtos naturais

Primeiro, teremos que nos equipar com uma vassoura de cerdas macias, que usaremos para remover acumulações de poeira das venezianas, retirando assim a maior parte da sujeira, e passando por dentro e por fora, tomando cuidado para não dobrar muito, no caso de grandes alturas.

Neste ponto podemos proceder à lavagem propriamente dita, escolhendo entre alguns produtos naturais e de uso corrente. O primeiro é sabonete de marselhaDuas xícaras de seus flocos dissolvidos em um balde de água quente são suficientes. Depois de mergulhar uma esponja nela, podemos esfregar os dois lados: além de brilhantes, ficarão muito perfumados.

Outro produto a ser usado évinagre de vinho branco. Também neste caso basta diluir meia xícara em uma bacia com água quente, utilizando a mistura para lavar as superfícies interna e externa. Além da limpeza, os espaços entre uma peça deslizante e outra serão profundamente higienizados. Depois, há o componente que é particularmente apropriado se você estiver lidando com persianas brancas, expostas aos elementos e acinzentadas pelo uso.

Como clareá-los e higienizá-los de forma totalmente natural

o Bicarbonato de Sódio É conhecido por ser um dos produtos mais úteis da casa: alvejante, desinfetante, limpador. Existem muitos aspectos positivos que ela tem a oferecer e isso também se aplica às persianas da casa, principalmente se forem brancas e precisarem ser devolvidas à sua antiga glória.

A pasta preparada com seu pó e um pouco de água será ideal para ser aplicada entre as fissuras com uma esponja ou pincel, e depois de enxaguada a diferença será incrível.

Finalmente, um tratamento de clareamento e limpeza igualmente excelentes é Suco de limãoO suco de frutas misturado em um balde com um pouco de água quente fará com que suas persianas brilhem e brilhem como se tivessem acabado de ser instaladas.