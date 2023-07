O manjericão estraga se você regar dessa maneira, nunca mais faça isso

Você tem que dizer adeus ao manjericão podre, basta regar assim e não terá problemas. Você salvará a planta de seu destino cruel.

o manjericão Não é apenas a bandeira do nosso país – alguns pratos simbólicos (como a pizza ou a massa com molho de tomate) são indissociáveis ​​do uso dos mesmos – mas não podemos prescindir dela nesta altura do ano. As altas temperaturas e o sol favorecem o crescimento do manjericão em toda a sua beleza e Lançando todas as suas fragrâncias.

Mas tenhamos o cuidado de suprir o que a fábrica exige de nós, pois não podemos deixá-la assim sem suporte. O manjericão precisa de nossos cuidados, então aqui estão algumas guloseimas que serão muito benéficas para você. Vamos ver o que é, vamos conhecer os detalhes para fazê-lo brilhar e Floresce abundantemente.

Manjericão podre? Vamos descobrir juntos as soluções úteis para evitar isso

Quando lidamos com mudas de manjericão em vasos, devemos seguir algumas dicas. Onde deve ser colocado primeiro? A planta requer um vaso de 20 ou 25 cm de profundidade, deixá-la na varanda é uma verdadeira panacéia para sua saúde. Mas vamos agora olhar para um aspecto importante disso Irrigação: Quanta água devemos dar à planta?

Antes de tudo, você deve evitar absolutamente a água estagnada, que causa doenças como fungos ou bolor, portanto, certifique-se de que o solo não está encharcado, De fato, essa condição salvará a planta de muitas doenças. Mas como isso se traduz em necessidades de água? Regue duas vezes ao dia em dias particularmente quentes.

Mas antes de fazer qualquer ação sempre tocamos a terra para entender e agir apenas se ela estiver seca, a água não pode ser criada antecipadamente, mas podemos sentir a terra – aqui não é dito por metáfora – para entender suas verdadeiras necessidades, neste maneira que não vamos errar.

Se você estiver fora de casa por um determinado número de dias e não tiver ninguém para cuidar da sua planta, basta encher uma garrafa plástica e encher com água. Você simplesmente terá que instalar a tampa e furá-la no centro com um prego. Coloque a garrafa de cabeça para baixo no vaso e você verá como o manjericão irá conservá-la gota a gota Nível de umidade perfeito para conforto.