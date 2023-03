Ucrânia, 007 GB: “Invadir a Rússia toda vez que Moscou armazena mísseis”

“O intervalo entre as ondas de ataques de mísseis russos está aumentando, porque a Rússia provavelmente precisa estocar mísseis recém-fabricados para que cada ataque seja poderoso o suficiente para atingir efetivamente a defesa aérea da Ucrânia”. escreva Inteligência do Ministério da Defesa Britânico Em sua postagem diária no Twitter, indicou que ontem Moscou realizou nada menos que 80 ataques a infraestruturas vitais na Ucrânia, durante os quais foram usados ​​mísseis de cruzeiro iranianos, mísseis antiaéreos e drones, bem como um número extraordinariamente grande de mísseis hipersônicos. mísseis balísticos. A velocidade do som. .

Esta foi a primeira grande onda de ataques de longo alcance desde 16 de fevereiro de 2023 e provavelmente uma das maiores desde dezembro de 2022. Autoridades ucranianas relataram que pelo menos 11 civis foram mortos.

ISW: “Uma pausa tática para o grupo WAGNER em Bakhmut” – “O grupo especial de mercenários Wagner parece estar fazendo uma ‘pausa tática’ em Bakhmut.” Instituto para o Estudo da Guerra escreveu no Twitter. O think tank americano acredita que Wagner está esperando “a chegada de reforços suficientes das forças russas tradicionais antes de continuar a batalha”.