A Sardenha está ausente do mapa da UE da presidência sueca

Não se considera que tenha tido, em tempos pré-históricos, uma civilização tão avançada como a civilização nurágica. Nem que uma mulher esclarecida, antes de 1400, dotou a ilha da inesquecível Carta de Lugoquando a palavra lei ainda não havia entrado no léxico comum dos povos, especialmente dos países do norte.

Pedir para conhecer Eleonora d’Arborea em Estocolmo é demais.

O fato é que no estande da sede dos dirigentes da presidência sueca da União Europeia há um mapa gigante da Europa, mas MTambém detalhe: Sardenha.

A segunda maior ilha italiana foi “esquecida”, enquanto a Córsega, embora menor, aparece desproporcionalmente no mapa.

O mapa estilizado, feito de musgo vivo, está exposto no corredor da sala de conferências onde ministros e delegações de toda a Europa se reuniram na sala de aula da Presidência sueca em Arlanda, perto de Estocolmo.

Além da Sardenha, há também as ilhas de Menorca, Ibiza, Öland, uma pequena ilha ao largo da costa de Kalmar, no sudeste da Suécia, e outras ilhas menores no Mar Mediterrâneo.

É barato consertar. Afinal, a Sardenha no mapa também se encaixa bem.

