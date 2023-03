O ex-marido terá de recompensá-la com mais de 200 mil euros – Corriere.it

Em 1995, uma vez que ela se casou, ela agora tem 48 anos Ivana Morais Ele havia concordado em desistir de sua carreira para assumir tarefas domésticas. Agora, após o divórcio em 2020, uma decisão do Tribunal de Primeira Instância e Instrução nº 3 de Vélez-Málaga, na Espanha, obrigou seu ex-marido a recompensá-la com 204.624 euros pelo trabalho feito na casa ao longo dos 25 anos de casamento. Além disso, o homem também terá que pagar uma mesada para ela 500 euros por mês nos próximos dois anosEm determinado momento, a ministra Laura Ruiz Alaminos considerou isso “uma medida cautelar para que as mulheres possam se reinserir no mundo do trabalho”.

O que a lei diz

Com base na sentença histórica (da qual o cônjuge condenado ainda poderá recorrer em segundo grau) Artigo 1.438 do Código Civil IbéricoSegundo o qual o marido e a esposa “contribuem para as despesas do casamento”. Na falta de acordo, o fazem na proporção de seus recursos financeiros. O trabalho doméstico é contabilizado como contribuição para as despesas e ambos os cônjuges têm direito a uma compensação Que o juiz decida, na falta de acordo, pôr fim ao sistema de segregação.” Deste ponto de vista, os 204.624 euros que vão parar ao bolso da mulher nada mais são do que A soma dos salários mínimos dos profissionais por todos os anos de casamento dos cônjuges (Sob o sistema de separação de bens).