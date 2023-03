EUA e Biden vão propor impostos mínimos de 25% para bilionários e impostos duplos sobre ganhos de capital

Ouça a versão em áudio do artigo

Joe Biden proporá ao Congresso dos EUA a aprovação de um imposto mínimo 25% para bilionários. A informação foi divulgada por fontes da Casa Branca à agência Bloomberg, poucas horas após a apresentação do orçamento para o ano fiscal de 2024. O plano do presidente dos Estados Unidos também prevê um aumento de quase o dobro de impostos para ganhos de capitalde 20% para 39,6%, e aumento das taxas sobre a renda das grandes empresas e do desemprego dos americanos.

Tudo como parte de um plano ambicioso para reduzir o déficit federal em US$ 3 trilhões em dez anos.

Proposta em votação em 2024

proposta, ele escreve bloomberg, imita o pacote Build Back Better de vários bilhões de dólares, mas tem poucas chances de se beneficiar de uma luz verde do Congresso, especialmente agora que os republicanos assumiram o controle da Câmara. Biden não conseguiu obter sinal verde para um aperto fiscal semelhante quando os democratas controlavam as duas casas do Congresso, optando por uma legislação mais flexível focada na política de energia e saúde, que agora é famosa. Lei de Redução da Inflação.

No entanto, o texto, sempre enfatizado por Bloomberg, destaca tanto a estratégia dos democratas diante das negociações do teto da dívida e dos gastos públicos, quanto a plataforma econômica baseada na campanha de Biden. Funcionários do governo dizem que as propostas mostram um compromisso com a redução do déficit – cortando receitas em US$ 3 trilhões na próxima década – e representam um retorno aos níveis de impostos que prevaleciam antes do reformador tributário anterior, o presidente Donald Trump.

Imposto mínimo de 25% e dupla tributação sobre ganhos de capital

Os impostos sobre os ricos e as grandes corporações têm sido um mantra para os progressistas há anos, e as pesquisas mostram boa aceitação entre os eleitores americanos. O presidente da Câmara, Kevin McCarthy, rejeitou imediatamente os planos de aumento de impostos de Biden, dizendo a repórteres na quarta-feira: “Não acho que aumentar impostos seja a resposta”.