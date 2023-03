Crescentes protestos anti-Putin. Forças especiais contra manifestantes no campo – Corriere.it

O símbolo de protesto já existe e é uma foto de A Canhões de água em uma mulher enquanto ela está agitando a bandeira europeiaUm símbolo de uma geração que não se curva a ditaduras.

Rebeldes de Tbilisi, onde ontem milhares saíram às ruas para dizer não a Putin e exigir que a Europa puna a oligarquia Obstáculo ao processo de integração europeia na Geórgia. Após os confrontos ocorridos na noite de terça-feira, ontem Manifestantes voltaram ao parlamento para protestar contra a chamada lei dos “agentes estrangeiros” Foi aprovado em primeira leitura pela Assembleia. Contrariada pela oposição e pela União Europeia, a legislação é vista como uma forma de limitar as atividades da mídia e das ONGs, à semelhança de uma lei aprovada em 2012 na Rússia. Se aprovado, colocaria a Geórgia, que sempre se posicionou entre o Oriente e o Ocidente, na lista de países pós-soviéticos antidemocráticos e autoritários.como Belarus, Tadjiquistão e Azerbaijão.

À noite sConfrontos com policiais que dispararam bombas de gás lacrimogêneo No metrô, que virou refúgio de manifestantes. A multidão recebeu ordens para se dispersar e algumas pessoas ficaram feridas, de acordo com o que ele relatou BBC. Manifestação neste país não é fácil, os dissidentes são presos e os jornalistas também. Nas últimas semanas, testemunhamos uma repressão que coincidiu com A disposição do governo em agradar a Putin”, explica em um telefonema para correio lá Deputada europeu-georgiana pelo partido da oposição, Elaine Khashtaria. Seu companheiro, Zurab Jabaridze, líder do partido Jirchi, foi detido pela polícia. “Eles ainda não o libertaram”, acrescenta Khashtaria, enquanto os cânticos dos manifestantes podem ser ouvidos ao fundo. E a ex-deputada Salome Smadashvili acrescenta que “a demanda da arena é clara”. “Pedimos ao Ocidente e aos Estados Unidos que imponham sanções aos oligarcas que impedem o povo georgiano de seguir o caminho desejado pela maioria.. Que leva a Bruxelas ». o Relembre os protestos Euromaidan em Kiev em 2013-2014, com a queda do presidente pró-russo Viktor Yanukovych, ficou claro. Mas o governista Partido dos Sonhos da Geórgia, que apóia a nova lei, diz que aspira ingressar na União Europeia e na Otan e seguir uma linha prática nas relações com Moscou, com a qual a Geórgia entrou em guerra no verão de 2008. READ Rússia e Ucrânia assinam acordo - Corriere.it

Segundo o Ministério do Interior, 77 manifestantes foram presos durante os eventos. 50 oficiais e civis ficaram feridos nos confrontosO ministério acrescentou. Mas Georgy Vashadze, do partido de oposição Agmashnebeli Strategy Party, denunciou o “uso desproporcional da força contra uma manifestação pacífica”, enquanto vídeos postados online mostravam prisões arbitrárias e até manifestantes caindo no chão.

Tbilisi está pegando fogo Propaganda pró-Moscou retoma seu voo E enquanto Forças russas sitiaram Bakhmut na Ucrânia. Falando na nova manifestação em frente ao parlamento, Levan Khabishvili, líder do partido de oposição Movimento Nacional Unido, convocou protestos diários. Em seguida, queimou publicamente papéis com o texto da lei exigindo que as empresas não comerciais que tenham mais de 20% de seu financiamento no exterior se registrem especificamente como “agentes estrangeiros”. O chefe do Sogno Georgiano, Irakli Kobakhidze, prometeu que a discussão da votação da segunda e terceira leituras da lei não ocorreria antes de junho, aguardando o parecer do pedido do Parlamento da Comissão de Veneza, órgão consultivo jurídico do partido. Concelho Europeu. Mas a tensão não diminui. E não basta que o presidente da República, Salome Zurabishvili, que se opõe à lei, declare o veto: Sogno Georgianu, que controla mais da metade das cadeiras no parlamento, pode de qualquer forma promulgar a lei.