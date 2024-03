O banco vacila e os saques nos caixas eletrônicos tornam-se ilimitados: 40 milhões de “presentes”

Milão – Parece um sonho para muitos. Vá a um caixa eletrônico e insira qualquer valor (possivelmente muito alto), mesmo que seja muito superior à capacidade da sua conta corrente. Ele descobriu que a máquina, sem pestanejar, distribuía as notas necessárias. Clientes do maior banco etíope encontraram-se nesta situação no sábado Banco Comercial da Etiópia (CBE). Quem aproveita ao máximo, saca ou transfere sua beleza para outras contas de outras instituições 40 milhões de dólares.

A história é tão deliciosa que não consegue passar pela imprensa local e a partir daí interessa aos jornais internacionais BBC No CNBC. Até porque demorou várias horas para o CBE conseguir estancar o sangramento. Que entretanto passou de um smartphone para outro, especialmente nas conversas dos estudantes universitários que imediatamente fizeram fila para receber a sua parte nos “ganhos”.

Presidente do banco, Abe SanoExplicou aos jornalistas que as maiores saídas teriam sido registadas entre raparigas e rapazes matriculados na universidade. Foi necessária a intervenção da polícia do campus para dispersar a multidão que esperava para se retirar além dos seus cálculos.

lá BBC Coletei alguns depoimentos de campo de alunos que foram avisados ​​pelos amigos e correram para o trabalho, seja diretamente pela janela ou através dela Aplicativo de homebankingAssim, ele conseguiu transferir o dinheiro para outro lugar. Há quem tenha passado parte da noite assim.

O Banco Central da Etiópia interveio no domingo, explicando que o mau funcionamento dos sistemas ocorreu durante “atividades de manutenção e inspeção”. Mas ele referia-se ao facto de o banco central ter congelado todas as transacções assim que tomou conhecimento do problema, sem mencionar os levantamentos gratuitos que eram a causa raiz do problema. Em seguida, voltou às operações normais.

Foi o presidente Sano A Excluir ataques de hackers Para a infraestrutura do TLC e para garantir aos correntistas (o banco tem 38 milhões) que as suas finanças pessoais não foram afetadas. Em vez disso, algumas universidades pediram aos estudantes que devolvessem quaisquer fundos excedentes retirados, enquanto o banco confirmou que, em caso de devolução, não haveria acusações ou acusações criminais.

Não está claro até que ponto ele realmente se recuperou.