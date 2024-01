Biden: 'A solução de dois Estados não é impossível com Netanyahu' – Asharq Al-Awsat

Estabelecer um Estado para os palestinianos não é impossível sob o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu. Quando questionado se uma solução de dois Estados com Netanyahu era impossível, Biden respondeu: “Não, não é”. O presidente esclareceu então que o primeiro-ministro de Israel não é contra todas as soluções de dois estados, e existem diferentes tipos: “Existem muitos tipos de soluções de dois estados. Existem estados membros das Nações Unidas e eles não têm os seus próprias soluções”, explicou Biden. “Acho que há maneiras pelas quais isso pode funcionar.”

ANSA ANSA Tajani: Estamos prontos para enviar italianos em missão da ONU a Gaza – Notícias – Ansa.it Um ataque israelense à Faixa de Gaza, matando pelo menos 12 pessoas (ANSA)

Após 27 dias de silêncio e geada, o presidente dos EUA, Joe Biden, voltou a falar com Benjamin Netanyahu, para reafirmar que os Estados Unidos continuam a concentrar-se no estabelecimento de um Estado palestiniano. E que Israel – anunciou a Casa Branca após a conversa de 40 minutos entre os dois – deve reduzir os danos aos civis em Gaza.

Mas as dificuldades de Bibi não se limitam a Washington: mesmo na Europa, o Alto Representante Josep Borrell disse francamente que o “governo israelita” liderado por Netanyahu representa um “obstáculo” a qualquer solução para o conflito, e que a comunidade internacional deve “impor-se externamente”. a “solução de dois estados”.

Entretanto, a tragédia dos reféns na Faixa continua: as Brigadas Nasser Salah al-Din, aliadas ao Hamas, divulgaram um vídeo que mostra um refém israelita que foi morto, disse, num ataque aéreo israelita. Segundo os milicianos, trata-se de Ohad Yahalomi, 49 anos, que foi sequestrado no Kibutz Nir Oz em 7 de outubro junto com seu filho de 12 anos, Eitan. O menino foi libertado em novembro, durante uma trégua de troca de prisioneiros e reféns, depois de ter sido espancado e forçado por seus captores a assistir a vídeos das atrocidades do massacre do Hamas, disseram seus parentes. Com a questão dos reféns por resolver e num clima de crescente isolamento internacional, Netanyahu também está a afundar nas sondagens de opinião internas, enquanto cresce a oposição dentro do seu partido Likud contra um líder cujo destino político aparece cada vez mais em jogo. Se a votação fosse realizada hoje – o que o recente jornal Maariv confirmou – o Likud cairia para 16 assentos (dos atuais 32) em comparação com 39 assentos para o centrista Benny Gantz, que assim mais do que duplicaria.

Para confirmar a queda livre da popularidade popular, a mesma sondagem Maariv revela que Netanyahu pára nos 31% de aprovação, em comparação com os 50% de Gantz. Embora seja verdade que as sondagens de opinião possam estar erradas, é inegável que o primeiro-ministro mais antigo na história de Israel nunca enfrentou tais dificuldades antes, muito menos os problemas jurídicos que o levaram a ser julgado em Jerusalém por acusações de corrupção. Fraude e abuso de poder. Em suma, há pessoas no Likud que se preparam para a sucessão. Fontes anônimas do partido disseram ao The Jerusalem Post que consideram que seu tempo no poder acabou e que seus dias no poder estão contados.

O sentimento predominante entre a base do partido, segundo as mesmas fontes, é que além de não ter sido capaz de impedir o ataque do Hamas em 7 de Outubro, Netanyahu é agora incapaz de cumprir a sua promessa de destruir a facção islâmica e devolver todos ao poder. Reféns na casa. Também alimenta a conspiração o facto de que se o Likud cair para 16 lugares, como prevêem as sondagens, muitos dos pesos pesados ​​do partido correrão o risco de serem reeleitos. Por esta razão, começaram grandes manobras de sucessão: Em primeiro lugar estamos a falar do actual Ministro da Defesa, Yoav Galant, e não é surpreendente que ele esteja mais alinhado com as posições americanas em declarações recentes; Mas também estarão na corrida o chefe do Ministério dos Negócios Estrangeiros, Yisrael Katz, o chefe da Economia, Nir Barkat, e o actual presidente da Comissão dos Assuntos Constitucionais, Yuli Edelstein. O ex-primeiro-ministro Ehud Barak apelou à realização de eleições o mais tardar até Junho “antes que seja tarde demais”, isto é, antes que as diferenças entre Netanyahu e os Estados Unidos empurrem a segurança de Israel “para o abismo”.

Ele não foi superado pelo vice de Gantz, o ex-chefe do Estado-Maior Gadi Eisenkot, que também é ministro do gabinete de guerra: “É necessário devolver o eleitor israelense às urnas dentro de alguns meses para renovar a confiança, porque no momento há é 'sem confiança'. Como podemos continuar assim com uma liderança que nos falhou miseravelmente?” O bombardeamento da Faixa de Gaza, onde foi eliminado numa operação militar. A operação teve como alvo Wael Abu Fununa, um membro proeminente do movimento Jihad Islâmica e vice-chefe das operações de guerra psicológica na organização.

O porta-voz militar explicou que foi ele quem fez e distribuiu os vídeos chocantes dos reféns israelenses. De acordo com a Agência Palestina Wafa, outras 12 pessoas foram mortas num ataque perto do Hospital Al-Shifa, na cidade de Gaza. Enquanto estava na Cisjordânia, um palestiniano de 17 anos foi morto em confrontos com o exército: ele também tinha cidadania americana, outro motivo de atrito entre Washington e o Estado judeu.

Reprodução © Direitos Autorais ANSA