Teto do preço do gás na Alemanha: Draghi atinge Schultz com força

Apesar de Inaugurações das últimas semanasO Alemanha continua desviando teto do preço do gás da UE. A Alemanha, que joga seu jogo apenas na questão energética, se baseia na solidez de seu balanço: o chanceler Olaf Schultz anunciou na quinta-feira um escudo para reduzir os preços do gás, investindo 200 bilhões de euros. Há ressentimento entre os chanceleres, já que muitos membros do comitê são francos sobre as posições alemãs.

Eu recomendo energia

O limite do preço do gás, na UE, parece muito distante, embora 15 países, incluindo Itália e França, tenham enviado uma carta ao comissário da Energia Kadri Simpson pedindo-lhes que estudassem um limite do preço do metano importado para a UE de todos os . Fornecedores, não só para quem vem da Rússia. “Não estamos perto de um consenso sobre o teto de preços”, esclarece uma fonte diplomática da UE à luz da reunião extraordinária de hoje do Conselho de Energia em Bruxelas. Para a fonte, “é melhor focar nas coisas que nos unem, não nas coisas que nos dividem”.

nem mesmo em O limite de preço é limitado ao gás russoSegundo o diplomata, será claro que se chegará a um acordo: “É difícil dizer, porque não foi discutido nas últimas duas semanas”. Mas ele observa que os estados membros têm posições “muito diferentes”, então “não será fácil”. Mesmo que “não em princípio” nos oponhamos a um teto para o gás russo, já que Moscou é um “parceiro não confiável” e “incivilizado”, isso não pode ser dado como certo. E mesmo que fosse aprovado, seria praticamente “irrelevante”, já que as importações de gás russo para a UE caíram significativamente desde 24 de fevereiro de 2022.

Draghi ataca os alemães

A questão afeta a União Europeia neste momento Entrega entre Draghi e Meloni na Itália, e o primeiro-ministro cessante sabe como o emparelhamento representa um movimento delicado. “Diante das ameaças comuns do nosso tempo, não podemos nos dividir de acordo com o espaço em nossos orçamentos nacionais”, disse Draghi, acrescentando que nos próximos Conselhos Europeus, os países da UE devem se mostrar “tão coerentes, determinados e solidários quanto Nós. Eles apoiavam a “Ucrânia”.

“A crise energética – observou o primeiro-ministro – exige uma resposta da Europa que permita cortar custos para famílias e empresas, limitar os ganhos extraordinários obtidos por produtores e importadores, evitar distorções perigosas e injustificadas do mercado interno e manter a Europa unida mais uma vez diante de uma emergência.”