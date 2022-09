Faturamento, rumo a aumentos máximos com o acidente Nord Stream e novas tarifas. Ricci (Arera), preços “nunca vistos antes” estão chegando

Ouça a versão em áudio do artigo

O fato de estarmos caminhando na direção de um forte aumento de faturamento é um fato constante. Neste momento, espera-se que a Arera, Entidade Reguladora da Energia, Redes e Ambiente, comunique alterações no preço da eletricidade para o mercado protegido (por Gás De acordo com os novos métodos de cálculo, teremos que esperar no início de novembro). O presidente Stefano Besegini previu: “Vamos atender uma variedade muito relevante de consumidores, que fazem parte de um contraste relevante para todo o sistema”. Falando na Cimeira da Energia Italiana Organizado por Sole 24 minério. Mas quanto suas contas vão realmente aumentar?

Faturamento: Ritchie (Arrera), preços “Nunca antes” estão chegando

Massimo Ricci, diretor da divisão de energia da Arrera, Massimo Ricci, confirmou que estão a caminho “preços sem precedentes” para as contas de eletricidade italianas, à luz do preço atualizado da eletricidade para o mercado protegido, que será anunciado à tarde. por ‘poder’. “Independentemente do aumento percentual, é um percentual que é aplicado a preços já altos, então estamos atingindo preços que nunca vimos antes”, explica Ricci, falando no Italian Energy Summit no Sole 24 Ore, enfatizando como “o próximo infelizmente, os preços nos lembrarão que ainda estamos vivendo em uma fase de emergência.”

Faturamento: Numisma Energia, aumento de 60% no risco de exposição à luz

Enquanto você aguarda a atualização trimestral do Arera (sobre suas contas de luz e, portanto, não de gás), estão disponíveis algumas estimativas, que permitem ter uma ideia de até onde estão os aumentos de preços. de acordo com Energia NomismaNo próximo trimestre, as faturas de eletricidade poderão subir cerca de 60%, com uma nova subida do preço da eletricidade de 66,6 cêntimos por quilowatt-hora, mais 25 cêntimos do que no trimestre anterior. O presidente Davide Taparelli ressaltou que, na ausência de intervenção do governo, o potencial de aumento nas contas de luz no dia primeiro de outubro próximo será próximo ao dobro, além de 100%. Mas mesmo levando em conta a hipótese de aumento de 60%, a mudança ainda terá forte impacto no orçamento familiar.

Al-Tabrili: Para o gás, as expectativas aumentarão em 70%.

“Depois de dois trimestres em que as contas ficaram estáticas graças a fortes intervenções governamentais – como lembra Taparelli – Arrera foi obrigado a revisá-las em alta desde outubro, pelo menos para eletricidade. Para gás, é preciso esperar até o final de outubro, porque com o novo mecanismo aprovado neles no verão passado, as mudanças serão mensais e serão determinadas pelos preços reais para o mês que termina.” Com base nos preços agora vigentes no mercado à vista de VGV (ponto de negociação virtual, praticamente o mercado atacadista italiano), significativamente menor do que o TTF de Amsterdã”, supondo que esses preços permaneçam estáveis ​​ao longo de outubro, teremos uma mudança de 70% na tarifa de gás por pessoa protegida 210 centavos por metro cúbico. Será um valor extraordinariamente alto em relação aos 70-80 centavos sobre os quais as tarifas flutuam há anos – concluiu Taparelli – mas 50% inferior aos valores que teriam ocorrido se a atualização com preços tivesse sido feita no final de Agosto.”

Previsões de associações de consumidores de eletricidade e gás

As associações de consumidores fornecem outros indicadores. Neste caso, os cenários referem-se aos setores de eletricidade e gás. Assoutenti Recorde-se que nos primeiros nove meses de 2022, a fatura do gás atingiu 1.516 euros por agregado familiar, + 93% em 2020, e agora os novos “aumentos inevitáveis” sucedem-se até dezembro. Em geral, a Associação de Consumidores continua a apontar que o acidente que atingiu duas linhas Nord Stream no Mar Báltico, o novo método de cálculo que Arrera escolheu para atualizar as tarifas e a falta de disponibilidade de gás na Itália para a temporada de inverno, provavelmente aumentar as contas dos italianos, com novos aumentos inevitáveis ​​que se seguirão até dezembro. Consumidor sem fins lucrativos Teme “aumentos maciços” nos preços da eletricidade e do gás nos últimos meses de 2022.