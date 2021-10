Vulcão canário, terremoto em La Palma após erupção: risco de tremores mais violentos

choque Terremoto uma Palma, um de Ilhas CanáriasIlhas espanholas na costa noroeste da África. distânciaerupção subordinar vulcão a partir de cimeira velha, choque Tamanho 4,8 Foi gravado esta tarde em Villa de Mazo, a uma profundidade de 34 quilômetros, de acordo com o Instituto Geográfico Nacional. As pessoas sentiram o terremoto em pelo menos três grandes altitudes As ilhas do arquipélago espanhol (Tenerife, El Hierro e La Gomera). Isso foi relatado pela agência de notícias EFI.

La Palma tem atividade sísmica associada à erupção vulcânica já antes do início deste fenômeno natural que ocorreu em 19 de setembro. A maioria dos tremores na região sudeste da ilha está centrada em profundidades médias ou altas. O nível mais alto já registrado foi 4,9. Os responsáveis ​​pelo plano de contingência da explosão não descartam a possibilidade de novos tremores mais fortes.

Vulcão canário colapsa parte principal do cone: medo de novos terremotos

Vulcão canário, erupção continua

Grande quantidade de lava fluindo de um vulcão cimeira velha, na erupção do vulcão desde 19 de setembro na ilha de La Palma (Ilhas Canárias), após a abertura de novas fontes vulcânicas e colapsos parciais da cratera nas últimas horas: imagens do Instituto Canário de Vulcanologia mostram que tem foi relatado. Eles são responsáveis ​​pelo plano de contingência para este desastre natural. Os vídeos postados também indicam que grandes quantidades de cinzas e vapores foram expelidos. O director técnico deste plano, Miguel Angel Morquinde, explicou à tarde numa conferência de imprensa que a lava corre principalmente ao longo do sulco criado pelo primeiro fluxo, que após cerca de dez dias atingiu a costa, criando um delta vulcânico no oceano. ..

De acordo com os últimos dados do sistema copernicano europeu, o magma já enterrou mais de 906 hectares de terra. As informações do cadastro indicam que mais de mil casas foram destruídas ou danificadas. O porta-voz do comitê científico para monitorar a erupção Mara Jose Blanco acrescentou que a atividade sísmica associada à erupção de ontem aumentou “significativamente” em termos de frequência e magnitude. De acordo com o que acrescentou, é provável que haja mais tremores que os moradores percebam, embora no momento isso não signifique que haja mais riscos para os moradores da área. As pessoas que vivem na área afetada já receberam recomendações sobre como prevenir os riscos.