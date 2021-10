“Em termos de clima, o G20 tem um grande problema no Leste”

A ausência física de Putin e Xi Jinping, que estarão remotamente ligados às divisões entre Oriente e Ocidente sobre o clima, é um tópico no qual os holofotes serão focados para coincidir com a conferência ambiental da próxima semana na Escócia: parece haver pré-condições para o fracasso deste G-20. Isso está correto?

Não, porque há acordo em três dos quatro pontos da agenda do G-20: a pandemia, o crescimento, o clima e o Afeganistão. A mais óbvia é a pandemia: o compromisso de compartilhar vacinas com países do hemisfério sul atende às demandas da Turquia, Arábia Saudita, Indonésia e até mesmo da Índia. Nessa frente, se terminar assim, a cúpula será um sucesso e servirá como um acordo antiepidêmico em torno da meta das Nações Unidas de vacinar 70% da população até setembro de 2022 com vacinas ocidentais: russa e chinesa. Eles não terão sucesso e Moscou e Pequim “sofrerão” com este acordo. Em termos de recuperação econômica, também há uma consequência a mostrar: a escolha do FMI de fornecer US $ 650 bilhões em DES para os países mais fracos é um movimento econômico extraordinário e sem precedentes. No momento, duas grandes crises se abrem: na Argentina e no Líbano, países que ameaçam choques. Alocar esse dinheiro extraordinário significa apoiar a recuperação globalmente. Além disso, os países ocidentais planejaram em meados de novembro a reforma da Organização Mundial do Comércio, coisa que os chineses não queriam. Quanto ao Afeganistão, o resultado é muito mais fraco, e não iremos além do que foi delineado na reunião extraordinária do G-20 em 12 de outubro passado, mas objetivamente falando é muito pouco porque a ideia de ajudar os afegãos sem reconhecer o Talibã é uma operação muito fraca.

no clima?

Um verdadeiro curto-circuito paira sobre o clima, que é o tema mais sensacionalista da opinião pública no Ocidente. O perigo é muito grave porque no dia em que fecha o G20, abre-se a COP26 e o ​​curto-circuito é a diferença de abordagem entre a Europa e os Estados Unidos, por um lado, e a China, por outro. Existe uma lacuna de dez anos. Em termos de método, as duas frentes são muito semelhantes: Dizem que são necessários 10 anos de transformação ambiental para chegar a emissões zero. Mas as datas estão dez anos defasadas: pretendemos atingir as metas já em 2030 e eles querem iniciar a transição em 2030. O Ocidente também está unido na meta de alcançar a neutralidade climática em 2050, enquanto a China almeja 2060. É uma grande diferença para ter vários sistemas industriais: a China ainda é altamente dependente do carvão, os russos do gás e do petróleo e os ocidentais estão tentando com grande dificuldade se livrar dessas fontes de energia a partir de agora, conforme clama por um ambiente verde. Um acordo, apesar das muitas divisões dentro da União Europeia. Depois, há a posição da Índia, que tem sua própria teoria. Nova Delhi reivindica o direito à poluição porque, diz ela, o Ocidente já poluiu, começou mais cedo, foi consumido antes e agora “depende de nós” desenvolver nossa indústria.

mistura explosiva.

O risco de um curto-circuito no clima entre o oeste da China e os russos e indianos é real. Seria um enorme curto-circuito cultural e econômico. Isso pode representar dificuldades para a presidência italiana, colocar em risco a COP26, mas o verdadeiro problema está em Biden. Porque se o presidente dos Estados Unidos não conseguir chegar a um acordo com Pequim, ele terá dificuldade em forçar uma mudança ambiental no Congresso e pode ficar tentado a voltar atrás. Enquanto estiverem na Europa, os estados membros podem pedir à Comissão da UE os sacrifícios exigidos, se virem que os concorrentes asiáticos não os estão fazendo.

Talvez a narrativa ocidental seja muito egocêntrica, sobre nossos supostos atrasos na luta contra as mudanças climáticas. Você pode não perceber que o problema está no Oriente.

O verdadeiro perigo não é apenas o protesto de Greta. A questão é que tanto Biden quanto a Europa percorreram um longo caminho na tomada de decisões sobre a transformação ambiental, mas o enorme problema que enfrentamos no Oriente não é suficientemente claro na narrativa geral.

E a falta de um acordo aumentará o fogo nas relações EUA-China.

Claro, mas também entre a Europa e a China. mas como? Desistimos do diesel e trocamos toda a nossa frota e eles ainda funcionam com gasolina? Imagine o que isso pode significar para o mercado automotivo.

A União Europeia no G20: Qual é a imagem que lhe vem à mente?

Hoje a Europa é meu ciclista. Podemos dizer que a Europa tem um entendimento privilegiado entre Draghi e Macron, mas o presidente francês enfrenta uma eleição muito incerta. O resultado final é que o capitão mais forte, mais credível e mais experiente é Mario Draghi e isso lhe custa a responsabilidade sem precedentes de um capitão italiano. Não me lembro de uma situação semelhante de cor. No entanto, é complicado porque seu poder reflete a fraqueza de todas as nações europeias. Quando se trata de coordenar a classificação europeia, Draghi enfrenta uma equipe fraca. Por isso optou por ter um entendimento privilegiado com Macron, bem como à luz deste G-20 e do meio ambiente. Tudo isso espera que a Alemanha expresse sua política: no momento, a Alemanha não está lá.

Nada, mas opõe-se à oferta de armazenamento conjunto de gás feita por Itália, França e Espanha, como aconteceu ontem no Conselho de Ministros da Energia.

Também aqui está a iniciativa em italiano, francês e espanhol. Estes são os países líderes no momento. A situação não tem precedentes porque já não existe um contrapeso britânico, os Estados soberanos não expressam as suas políticas, mas apenas protestam e a ausência da Alemanha também aparece em todos os ataques polacos: a Polónia levanta a sua voz porque a Alemanha não existe. Portanto, o líder da Europa é Draghi, mas praticar sua liderança é muito difícil porque ele está lidando com uma equipe muito fraca.

Parece um clichê italiano, mas agora pergunto: a presidência italiana do G-20 pode fazer a diferença?

Na minha opinião, sim. Meu piloto seria um ótimo intermediário. Há uma dificuldade devido ao fato de Putin e Xi Jinping não estarem fisicamente presentes. Mas o Modi da Índia estará aqui. Se Draghi for bem-sucedido em conseguir que a Índia participe do acordo climático, será uma conquista internacional de primeira classe. O G-20 é um teste muito difícil de liderança internacional para Draghi, mas ele tem uma série de vantagens: ele tem o apoio da administração Biden e Macron e tem um interesse britânico em fazer do G-20 um sucesso porque Londres é o co-presidente do Cop 26. No entanto, o jogo é muito difícil.

Podemos pelo menos considerar a liquidação entre Biden e Macron após o confronto de submarinos e a aliança Indo-Pacífico assinada pelos Estados Unidos com a Grã-Bretanha e Austrália como uma aliança anti-chinesa? Os presidentes da França e dos Estados Unidos se reunirão em Roma na sexta-feira.

No Pacífico, os Estados Unidos e a França estão mais empenhados em cooperar do que parece, porque a França é o único país europeu que também é uma nação do Pacífico. Paris tem bases militares no Taiti e na Nova Caledônia. Um milhão de franceses vivem na ilha da Reunião. É verdade que a Grã-Bretanha é o aliado mais exposto no apoio aos Estados Unidos no cabo de guerra com a China por Taiwan, mas no longo prazo, o país de que os Estados Unidos precisam no Pacífico é a França. Acho que a reconciliação entre Biden e Macron é inevitável. Os americanos terão de encontrar uma maneira de consertar o insulto que infligiram aos franceses, mas é do interesse dos Estados Unidos cooperar com os franceses e vice-versa. Mas toda a Europa deve ter uma política para o Pacífico. Os Estados Unidos não estão abandonando a União Europeia, mas optaram por priorizar a região do Pacífico para enfrentar o desafio chinês e pedir à Europa que fique com eles. Dizer “eles estão desistindo de nós” significa não pensar sobre a situação.

Acho que os europeus estão zangados porque Biden não os avisou sobre o nascimento de Okos.