EUA, fenômeno das “grandes demissões”: em agosto 4,3 milhões de trabalhadores deixaram seus empregos. A causa mais comum é fadiga

Aproximadamente 3% da força de trabalho total Americana – 4,3 milhões de pessoas – ha Ele deixou o emprego sozinho em agosto. Além disso, adicionando julho, chegamos a 8,3 milhões. Este é o choque que vem dos Estados Unidos onde “grande renúncia“(Grande Renúncia ou Grande Renúncia) representa uma tendência que não para de crescer. Não é uma tendência isolada, mas um fenômeno Ele transcende setores e fronteiras americanasIsso coloca cada vez mais empresas em dificuldade em procurar trabalhadores qualificado: Os recordes também foram estabelecidos em Alemanha No Reino Unido.

Só em agosto, de acordo com os últimos dados do Ministério do Trabalho, 2,9% dos trabalhadores pediram demissão. Isto é o Maior valor já registrado pela pesquisa “Questionário de Oportunidades de Trabalho e Rotatividade de Emprego” dal Dezembro de 2000, mais de 20 anos atrás. As demissões em agosto aumentaram 242 mil unidades em relação a julho, quando já haviam respondido por 2,7% do total. Em particular, eles se inscreveram 892 mil desistências no setor de hospedagem e restauração (+ 157 mil em relação a julho), 721mil renúncia em troca o os detalhes NS 155 mil atacado no atacado (até 39 mil e 26 mil unidades, respectivamente), outros 579m As pessoas largaram seus empregos em cuidados de saúde e emEducação. enquanto eles estavam se preparando 700 mil hijra No Serviços profissionais E negócios e 300 mil em manufatura.

As chamadas “grandes demissões” são, na verdade, um fenômeno preocupante Coleiras brancas, cinza e azuisE é por isso que ele adora todos os grandes bancos de investimento de Wall Street Bank of America, Goldman Sachs NS Morgan Stanley, Ambos são grandes correntes Restaurantes e varejistas como McDonald’s, Chipotle e Costco Eles têm Aumentar o salário mínimo e as novas contratações. De acordo com a pesquisa “Futuro do Trabalho” realizada por PricewaterhouseCoopers, que entrevistou mais de 1.000 funcionários de meio período e período integral nos Estados Unidos e também 752 executivos corporativos. 6 em cada 10 trabalhadores estão procurando um novo emprego, quase o dobro dos 36% registrados pela mesma pesquisa em maio. 88% dos empresários confirmam indiretamente a tendência para um Log de navegação dos trabalhadores, alegando que veem uma rotatividade de funcionários acima do normal na empresa. E as empresas perguntaram, pelo menos em teoria, sobre o problema: Mais da metade (55%) dos gestores entrevistados disseram apoiar trabalhadores que são vítimas Queimado Pode ter sido um fator muito importante para o enfrentamento do ano em curso.

No entanto, na prática, parece que a distância não foi superada, como evidenciado por “Grande atualização de demissãoPostado por hr-tech Limed, que incluiu 1.000 trabalhadores americanos em tempo integral começando um novo emprego em 2021, em empresas com mais de 500 pessoas e em novos empregos por pelo menos três meses. o 40% dos entrevistados indicaram fadiga Como motivo para demitir-se do cargo anterior e 28% saíram sem nem mesmo planejar alternativasEspecialmente em áreas saudação, subordinar Refeições Baseado em‘Hospitalidade. 34% deixaram para mudanças organizacionais, enquanto o 20% Ele indicou que não havia razão para sua renúncia Flexibilidade, um pouco de consideração na empresa e Discriminação. Aqueles que saíram sem realmente ter outro emprego indicaram o principal motivo da saída Efeito de ação No Saúde psicológica Com probabilidade 1,7 vezes maior que a média.

Esse fenômeno transcende setores, mas também as fronteiras dos Estados Unidos. em um Reino Unido Os empregos disponíveis atingiram um nível recorde de 1,1 milhão entre julho e setembro, o maior valor desde 2001 de acordo com dados de outubro paraEscritório Nacional de Estatísticas. O maior aumento foi no varejo, conserto de automóveis e motocicletas, mas todos os setores experimentaram um crescimento de empregos sem precedentes. Dificuldade em encontrar trabalhadores que certamente contribuíram para isso A saída da Grã-Bretanha da União Europeia Em alguns contextos, por exemplo, no setor de hospitalidade, conforme enfatizado pelas análises do ONS, ele agora é impulsionado por uma tendência global. também em AlemanhaNa verdade, cada vez mais empresas reclamam da falta de empregos qualificados. Em julho, 34,6% das empresas pesquisadas eram, segundo levantamento trimestral do instituto Ifo. Um claro aumento de 23,6% em abril, o segundo maior nível já registrado. “Com a recuperação da economia após o afrouxamento das restrições à propagação da epidemia, as empresas lutam para encontrar funcionários qualificados”, disse o economista do IFO. Klaus Wallrabe. No varejo, o número de empresas com escassez de pessoal quase dobrou, de 15,7% em abril para 30,6% em julho, enquanto no atacado passou de 16,1 para 24,7%: nenhum dos setores registrou percentual tão elevado. A mesma coisa aconteceu na indústria manufaturaOnde 27,6% das empresas relataram falta de mão de obra qualificada em julho contra 19,4% em abril. No setor de serviços, as atividades mais afetadas são as agências colocação (75,4%), o hotel e outras instalações de acomodação (56%) e Agentes de navegação (54,6%).