“Islâmico, radicalizado” – Corriere.it

O jovem de 25 anos (britânico de ascendência somali) que matou o parlamentar conservador não tinha ligações com o Al-Shabab. Mas o motivo pode estar ligado ao extremismo

LONDRES – O jovem assassino de um parlamentar conservador David Ames Direcionado anteriormente para Prevent, Programa do governo para prevenir o extremismo: Isso significa que ele foi considerado uma pessoa em risco de radicalização. No entanto, o 25 anos, britânico, de ascendência somali Ele não era vigiado pelos serviços de segurança e não tinha ligações com o Al-Shabab, a milícia islâmica que opera no Chifre da África. No entanto, a polícia disse mate o deputado Um ataque terrorista com um possível motivo ligado ao extremismo islâmico.

O que tudo isso significa? É provável que o encontremos para um gesto solitário, Interpretada por um jovem que não faz parte de uma rede organizada, mas que pode ter sido seduzido pela propaganda online de radicais islâmicos. Policiais britânicos revistaram duas casas em Londres, mas não acreditam que haja outras ameaças à segurança pública.

Enquanto isso, outros detalhes sobre a dinâmica do ataque surgiram Tarde de sexta-feira na Igreja Metodista Les-En-SeasOnde o representante organizou uma reunião com os eleitores. não faz muito tempo, Caos Ele foi visto na entrada conversando com as pessoas e cumprimentando os transeuntes.

Como tradição dos políticos britânicos, Foi cirurgia, que é uma reunião para ouvir o público e falar individualmente sobre seus problemas e examinar suas solicitações. Para entrar, bastou informar seu nome e endereço: Sem verificações, sem medidas de segurança.

detonador Então ele se alinhou com os outros: Mas quando ele veio na frente dele, Caos, ele puxou uma faca e golpeou repetidamente (alguns dizem dez vezes). READ Resgate gaullista, Le Pen não quebra- Corriere.it

Então, O jovem não tentou atacar ninguémMas eles permaneceram em silêncio dentro da igreja, esperando que eles viessem prendê-lo. Quando os agentes o levaram, ele não resistiu e não pronunciou uma palavra. Para Ames, infelizmente, não havia nada que pudesse ser feito: no chão da igreja antes de ser levado ao hospital. Ontem o primeiro-ministro Boris Johnson e líder da oposição, o trabalhista Keir Starmer, chegaram: Juntos, em um importante sinal de unidade, eles colocaram coroas de flores na entrada da igreja. Com eles estavam o presidente da Câmara, Sir Lindsay Holly, e a secretária do Interior, Priti Patel., que declarou que o crime não pode interferir no funcionamento da nossa democracia. Não podemos ser intimidados por nenhum indivíduo ou motivo. Mas certamente será procurado por novo balanço Entre a vontade de abertura e a necessidade de segurança.