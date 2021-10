“Enquanto o sangue do terror corre na Europa, eles vão atrás de fascistas que não existem” – Libero Quotidiano

A manifestação antifascista organizada pela CGIL em Roma não tem outro significado Matteo Salvini, que comentou no Twitter: “While in Europe O sangue corre nas mãos do terrorismo islâmicoO único perigo real nesses dias, em Roma, eram as campanhas da esquerda (no dia do silêncio) caçando os fascistas que, felizmente, não estavam mais lá. “Referência aos dois episódios que aconteceram nos últimos dias na Europa. Na Noruega, onde um homem armado com um arco e flecha matou 5 pessoas, aparentemente após se converter ao Islã, o segundo episódio relaciona-se com o assassinato de um deputado no Reino Unido, um assassinato possivelmente ligado ao extremismo islâmico.

No entanto, a manifestação desta tarde foi organizada em Roma em resposta ao ataque à sede da CGIL uma semana antes, no meio de um protesto no Corredor Verde. O líder da Liga continuou a comentar nas redes sociais, citando Leonardo Secia: “O exemplo mais bonito que se pode encontrar num fascista hoje … é … Anti-fascista É apenas dedicado a chamar fascistas aqueles que não são fascistas. ”

Antes mesmo do início do evento, o secretário de Carroccio anunciou que a Liga não estaria presente hoje, assim como os Irmãos da Itália. Salvini justificou sua ausência com uma explicação Não querendo violar o silêncio eleitoralTendo em vista a votação de amanhã e depois de amanhã.