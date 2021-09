Eu quero a Coalizão de Semáforos. CDU- Corriere.it. Jura por

a partir de Elena Tibano

O líder social-democrata quer uma “aliança sócio-ecológica-liberal” com o Partido Verde e o Partido Democrático Livre. O líder conservador Armin Laschet, em vez disso, enfrenta as primeiras críticas internas (com pedidos de demissão)

Quem nos enviou

O líder social-democrata de Berlim, Olaf Schultz, quer uma “aliança socioecológica liberal” com os verdes e o DDP, e o líder democrata cristão Armin Laschet jura que nunca pediu um mandato exploratório como chanceler, mas apenas indicou que está disposto a formar uma maioria. Nesse ínterim, eles já começaram nos bastidores Negociações para formar um novo governo, que inclui principalmente os Verdes e os Liberais. Mas o caminho para a formação do Executivo ainda é longo, já que o parlamento federal se prepara para se tornar o mais ocupado de todos (e também o mais jovem e o maior número de mulheres).

No dia seguinte às eleições na Alemanha, Com Resultados consolidados Spd com 25,7% dos votos, cinco pontos percentuais acima da eleição federal de 2017; Conservador CDU / Csu por 24,1%, 8,9 pontos abaixo de 2017; Os Verdes com 14,8%, o Fdp com 11,5%, o AfD com 10,3%, o Linke com 4,9% – Schulz fala como o vencedor. “Seremos rápidos”, ele promete, “os cidadãos querem mudança”. Ele declara que já houve contatos com os Verdes e os Liberais. A coligação de “semáforos” nas três cores partidárias já foi testada ao nível do solo com o governo da Renânia-Palatinado e trata-se de encontrar um acordo para replicar a nível federal..

Em vez disso, o líder conservador Armin Laschet se vê diante das primeiras críticas internas (com pedidos de renúncia), quebrando a frente única que seu partido manifestou na noite da eleição. “Este resultado não pode, deve e não quer satisfazer a CDU / CDU”, disse o candidato democrata-cristão ontem em entrevista coletiva. “Claro, eu sei que tenho um papel pessoal nos resultados das eleições”, admitiu. Mas então ele exortou o sindicato a responder “independentemente de estarmos no governo ou na oposição no final do processo”, insistindo que “nenhum partido pode obter um mandato para governar a partir deste resultado”. Nem mesmo o Partido Social Democrata ”e reiterou que está pronto para buscar a maioria no Parlamento com a coalizão da Jamaica. (Das cores da bandeira do país: preto para Csu / Cdu, amarelo para liberais da Fdp e finalmente verdes). READ Afeganistão, "200 mortos no massacre do ISIS em Cabul": Três britânicos também. O Pentágono: 'Houve apenas uma explosão. Espere novos ataques '

CDU / CSU caiu abaixo de 30% pela primeira vez em sua história, e teve o pior resultado em uma eleição federal: Para Laschet, encontrar a maioria é a única maneira de sobreviver politicamente. O líder da União Social Cristã da Baviera, aliado da CDU, deixou claro: “Foi uma derrota. Ele admitiu que não havia sentido em dourar a pílula. ”Ele acrescenta que a maioria não pode ser obtida“ a qualquer custo ”. Enquanto isso, o líder do FDP, Christian Lindner, anunciou que conduziria“ conversas preliminares ”com os Verdes com o General dos Liberais Secretário Volker Wesing., E só então ele falaria com os dois partidos principais, argumentando que apesar das diferenças entre os Verdes e o Fdp são ambos a favor da mudança: “nem CDU / Csu nem SPD com rasgo.” Mas ele também reiterou que ele foi contra aumentar impostos (exceto para os gigantes da web) ou afrouxar os freios Dívida, dois dos principais pontos programáticos dos Verdes, que querem financiar a transformação ambiental desta forma.

Crédito mais amargo para Linke, que perde mais de 4 pontos em relação a 2017 e permanece um pouco abaixo do limite de 5%: Poderá ingressar no Parlamento Federal (onde estima obter 39 cadeiras), apenas porque obteve 3 mandatos diretos, o que lhe permitiu usufruir da distribuição de cadeiras em função da percentagem que obteve. O Partido Alternativo de extrema direita também perde pontos (2,3) no nível federal, mas reforça sua pontuação no leste do país.: O primeiro partido tornou-se prático em toda a Saxônia-Anhalt (exceto em 4 constituintes) e em grande parte da Turíngia, a CDU foi expulsa. O resultado indica a diferença entre a chamada terra nova e o restante do país.

Por fim, o número de parlamentares está aumentando, com base no complexo sistema eleitoral alemão baseado em um equilíbrio entre os dois votos separados fornecidos pela cédula: seriam 735 (contra 709 na legislatura anterior). Entre eles haverá mais mulheres, 35%, ante 31% na legislatura anterior (a massa, em 2013, foi de 36%), e mais jovens: 19% dos eleitos têm entre 30 e 39 anos e 6% têm menos de trinta. Os mais jovens são dois parlamentares de 23 anos do Partido Verde, Mila Pfister e Niklas Wagner. Por fim, duas mulheres transexuais também entraram pela primeira vez, Tessa Ganserer e Nikki Slawick, sempre com os Verdes. READ Quem toma café na máquina deve saber exatamente isso que poucos falam