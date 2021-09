GB: Crise da gasolina e governo suspende lei da concorrência – Ultima Ora

(ANSA) – LONDRES, 27 de setembro – Diante das persistentes filas de distribuidores na Grã-Bretanha na chamada crise da gasolina, causada pela falta de petroleiros, mas exacerbada justamente pela pressa em encher os tanques por medo de racionamento, o governo está correndo para cobrir e está prestes a suspender a lei de concorrência.



O objetivo é poder reabastecer de forma mais direcionada aos postos que estão sem combustível. De acordo com o site da BBC, a iniciativa facilita o compartilhamento de informações pelas empresas e prioriza os pontos do país mais afetados pelo problema. De acordo com alguns meios de comunicação do reino, o ramo executivo do Partido Conservador estará cada vez mais perto de engajar o exército para dirigir petroleiros e, assim, tentar superar a escassez de motoristas de veículos pesados.



Os dados da Gasoline Retailers Association (BRA) são alarmantes: cerca de dois terços das 5.500 lojas independentes ficaram sem gasolina e o resto está “parcialmente seco e rapidamente acabando”. Existem mais de 8.000 postos de abastecimento no Reino Unido, independentes ou dentro de grandes redes. Os distribuidores operados pela loja Asda começaram com formas de racionamento: cada motorista podia reabastecer no máximo 30 libras. (Lidando).