Eleições na Alemanha de 2021, como será o governo: cenários

O Partido Social Democrata exige liderança do governo depois que as eleições de 2021 na Alemanha são esperadas. A CDU-CSU não levanta bandeira branca. Quais são os cenários possíveis? Com base nas projeções, Zdf acredita que a coalizão que obterá mais votos será o chamado ‘semáforo’, entre o SPD (vermelho), os liberais do FDP (amarelo) e os Verdes, com um total de 428 (a maioria será 379.

Em segundo lugar em número de assentos, 419, Jamaica Alliance (nas cores da bandeira): Cdu-Csu (preto), Verdi e Fdp (amarelo). A versão vermelha e preta do Grosse Koalition, que então teria 413 assentos, poderia então ser reeditada, enquanto a aliança vermelha, vermelha e verde, entre Spd, Linke e Grunen, não teria votos suficientes.

“Com a perspectiva atual, há um mandato muito claro para formar um governo bom e viável para a Alemanha”, disse Olaf Schulz, um conselheiro do SPD, que imaginou formar uma coalizão de três partidos.

“O partido com mais votos nem sempre acaba formando um governo”, disse Armin Laschet, presidente da CDU e candidato a chanceler do sindicato. “Nenhum partido é forte o suficiente para formar um governo por conta própria e teremos que encontrar um terreno comum”, acrescentou, referindo-se à formação de um governo de três partidos.