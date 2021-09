Eleições na Alemanha de 2021, resultados ao vivo – Corriere.it

a partir de Erin Swaf e editorial online

Resultados ao vivo das eleições federais da Alemanha para a renovação do Bundestag: todas as atualizações

Hoje os alemães estiveram nas urnas para as primeiras eleições federais Depois de Merkel. Era minha véspera favorita Olaf SchulzCandidato SPD, seguido por Armin Laschet Da CDU (Partido do Chanceler). Mas, pela primeira vez em décadas, o resultado da eleição foi muito aberto. de acordo com Enquete de saída inicial Foi publicado pela televisão pública alemã Alto, SPD e CDU serão pareados em 25%. Mas o outro canal de TV público, Zdf, dos sociais-democratas com uma vantagem de 26% e da CDU com 24%, distância que parece diminuir com a contagem dos votos. Quem é o encontrar uma explicação do sistema eleitoral alemão; Aqui está o especial interativo Com resultados de contagem atualizados em tempo real.



19h30 – Laschet aumenta a dose: Não a um governo de esquerda



A perspectiva de um novo governo, ou seja, um governo de amplos acordos com a direita e a esquerda o mais próximo possível de três das quatro legislaturas lideradas por Angela Merkel (com a CDU), não parece satisfazer os candidatos favoritos da CDU . Chancelaria. Schulz disse o contrário já durante a campanha, e agora o conservador Armin Laschet para aumentar a dose. Ele declarou na frente dos lutadores da União reunidos na Casa Konrad Adenauer em Berlim, a sede do partido, não a um governo federal de esquerda. Ele disse que todos os votos a favor da União são contra um governo de esquerda, destacando que faremos tudo ao nosso alcance para formar um governo federal sob a liderança da União, assumindo uma coalizão jamaicana: conservadores, verdes e liberais.

19,20 – Barbock: Bons números, agora o governo do clima está indo para lá.

O candidato verde à chancelaria também chega para comentar pesquisas de opinião, Annala Barbuk. Grnen possui cerca de 15% de aprovações: um resultado historicamente muito alto, Mas longe de ser unanimidade, acreditava-se que eles se encontrariam no início da campanha eleitoral, quando foi possível para Beerbock prever um futuro como chanceler verde, o primeiro da história do país. Ele comentou, falando aos militantes que temos um mandato para o futuro. Agora precisamos de um governo para o clima.

19h18 – Schulz: Feliz, os alemães me querem como chanceler

Os cidadãos decidiram que o SPD está se recuperando e este é o nosso maior sucesso. líderes de esquadrão Liderando nas pesquisas, os sociais-democratas dos sociais-democratas e os democratas-cristãos da CDU-CSU lutam pela vitória. Depois de Laschet, o momento socialista democrático Olaf Schulze. Será uma longa noite, reconheceu ele em seu discurso na Willy Brandt Haus em Berlim, onde o SPD tem sede, mas os cidadãos querem uma mudança de governo e querem que o chanceler Olaf Schulz seja convidado..

18,58 – Na Baviera, nas pesquisas de opinião, a CSU perdeu 6,3 pontos: o pior resultado desde 1949



Em terras da Baviera, a CSU, filial local muito famosa da CDU, ficou com 32,5%, queda de 6,3 pontos percentuais Em comparação com 2017, a partir de pesquisas realizadas por Bayrischer Rundfunk. Esse seria o pior resultado arrecadado pelo partido desde 1949, quando caiu para 29,2%. Os sociais-democratas estimam-se em 16,5% (+ 1,2%), os verdes em 14% (com o maior crescimento, + 4,2%), os liberais em 11% (+ 0,8%) e a extrema direita francesa em 10% ( -2,4%).) Linke 3% (-3,1%). READ “Afeganistão?” O relato satírico de Joe Biden, o que vai acontecer em duas semanas - Libero Quotidiano

18.50 – Armin Laschet: Faremos tudo pelo governo de centro-direita

Não podemos ser complacentes, mas o resultado final ainda não está claro. Acima de tudo, faremos tudo o que estiver ao nosso alcance para formar um governo sob a liderança do sindicato, ou seja, o bloco conservador CDU-CSU ao qual pertence a chanceler cessante Angela Merkel. cos Armin LaschetUm candidato conservador à chancelaria da Alemanha falou cercado por quadros do partido – incluindo Merkel – depois que os primeiros resultados foram anunciados após o encerramento das urnas. Laschet acrescentou que a Alemanha agora precisa de uma aliança para o futuro que possa modernizar o país, e uma aliança para mais flexibilidade.





18h46 – Os verdes são os mais votados em Berlim

As primeiras pesquisas de opinião para as eleições regionais de Berlim deram os Verdes com 23,5%, o SPD com 21,5%, o CDU com 15%, o Lenke com 14,5%, o Fdp com 7,5% e o AfD com 7%. No entanto, no restante do país, o Partido Verde venceu – segundo pesquisas de opinião – por percentuais menores do que o esperado. Ele comentou: “Fizemos grandes progressos, mas estou lutando para estar motivado e as expectativas têm sido muito maiores. mulher Ministro dos Verdes, Michael Kellner.





18h42 – Afd é a extrema direita entre 10 e 11%

Se as pesquisas fossem confirmadas, a alternativa para Deutschland, a força populista da forte direita especialmente em alguns estados do leste, poderia ter conquistado uma porcentagem dos votos entre 10% e 11%. Em 2017, a alternativa foi votada por 12,6% dos eleitores. É a única força no terreno que, segundo dados pré-eleitorais, não participará em nenhuma coligação governamental.





18,20 – primeiros dados. Secretário da CDU face a face

Talvez governemos com os Verdes e os Liberais, disse Paul Zimyak, secretário da CDU, a CDU, um grupo conservador ao qual Angela Merkel pertence e cujas pesquisas têm 24%.





18,20 – primeiros dados. Klingbeil, secretário do SPD: Schulz será chanceler

O secretário-geral do Partido Social-democrata afirmou que a chancelaria de Olaf Scholz após a publicação das primeiras urnas em dia de votação na Alemanha, em que os sociais-democratas vêem 26%. Sempre soubemos que ficaria de cabeça para baixo, disse ele, com uma lacuna muito pequena. Mas temos um mandato claro para o SPD e queremos que Olaf Schulz seja um chanceler, disse Lars Klingbeil, que falou de um grande sucesso para o SPD.





OreZ 18.11 – Enquete de saída em Zdf: Scholz al 26%

De acordo com as primeiras pesquisas de opinião divulgadas pelo outro canal de televisão pública, ZDF, o SPD tem uma vantagem de 26%, seguido pelo Sindicato de Armin Laschet com 24%.





18.01 – Ard, Scholz-Laschet saída enquete: Spd e Cdu-Csu pareados 25%

De acordo com as primeiras pesquisas divulgadas pelo canal de televisão público alemão Ard, Olaf Scholz SPD e Armin Laschet’s Unione têm 25%. Os verdes com 15%, os liberais com 11% como extrema direita no Afd e Lenke com 5% estão dispostos a entrar no Bundestag.



17h45 – Mayhem em Berlim, que poderá votar mesmo depois das 18h



Poucos minutos antes do término do horário de funcionamento, o fechamento das urnas em Berlim foi prorrogado. Dadas as longas filas e a falta de boletins de voto, aqueles que entrarem na fila aos 18 anos, data em que encerram as assembleias de voto, poderão votar mesmo depois disso. A informação foi afirmada por um porta-voz do Gabinete Eleitoral do Estado, citando espelho diárioEle ressaltou que quem fizer fila depois das seis da tarde não poderá votar … desde a cidade até as grandes imobiliárias. READ "Sentiremos saudades" - Libero Quotidiano

17h – Angela Merkel chega à sede da CDU

Angela Merkel chegou antes das 17 horas à sede da CDU em Berlim: a chanceler alemã cessante, da qual é membro desde 1990, aguarda as eleições de saída e o resultado da votação. As urnas serão encerradas às 18h..

17h00 – Caos eleitoral em Berlim: os boletins de voto já expiraram em várias assembleias de voto



O caos nas urnas em Berlim, onde hoje votamos, bem como no federalismo, no Abgeordnetenhaus (o parlamento berlinense), nas câmaras municipais e num referendo sobre a expropriação pela cidade para as grandes imobiliárias. Enquanto o mundo todo está de olho na capital, com o fim da votação de Merkel hoje, a cidade também está hospedando uma maratona que causou interrupções no tráfego, já que o tráfego foi proibido em grandes partes da cidade. Como resultado, muitas seções eleitorais rapidamente ficaram sem cédulas, algumas até tiveram que fechar mais cedo para fazer isso (enquanto você geralmente pode votar até as 18h). O caos reina aqui. Três eleições e uma maratona juntas … não pode funcionar. Comente sobre isso agora, não há boletins de voto Globalismo Chefe do Gabinete Eleitoral da capital.

16,00 – Taxa de participação: 36,5%. Em declínio, mas o voto postal tem peso



A taxa de participação nas eleições válidas para a renovação do Bundestag (parlamento nacional alemão) às 14h foi de 36,5% dos eleitores. O número caiu 4,6 por cento em relação a 2017. O voto postal ainda está excluído da contagem, de acordo com a Central Eleitoral. Este ano, segundo estimativas, 40% dos eleitores teriam votado pelo correio (mais do que em 2017, quando 28,6% votaram) e Angela Merkel entre eles. READ O Peru se torna o país com o maior número de mortes por COVID-19 per capita depois de alterar seus critérios de registro

14.55 – O Escritório Eleitoral Federal considera válido o voto Laschet



O Gabinete Eleitoral Federal já deixou claro que a votação Armin Laschet, Candidato a conselheiro da CDU-CSU que dobrou o boletim de voto na urna errada, correto. A posição da fundação foi postada no Twitter. Um conhecido político federal votou de acordo com as previsões de seu partido. Nenhum impacto sobre a eleição pode ser revelado, diz o tweet.

14h30 – Laschet dobrou sua cédula incorretamente e a polêmica eclodiu



Armin LaschetO candidato conservador nas eleições alemãs dobrou mal o boletim de voto antes de o depositar hoje nas urnas da assembleia de voto de Aachen, onde votou perante jornalistas e fotógrafos que teriam imortalizado o erro. O líder da CDU dobrou a cédula de forma que a votação sobre a formação que ele liderou foi clara. A mídia alemã está se perguntando se o voto do golfinho proposto por Angela Merkel será anulado, conforme exigido por lei.

8h45 – Bombeiros intervêm em assembleia de voto



Bombeiros de Berlim intervêm para abrir uma seção eleitoral: as chaves estão quebradas. Nenhum voto tendencioso para o presidente foi garantido.

8h00 – As votações são abertas em toda a Alemanha. Votado em 60 milhões



As pesquisas abrem para o Superwahlsonntag, a Grande Eleição de Domingo, na Alemanha. É assim denominado porque algumas nomeações locais são adicionadas às eleições para o parlamento nacional: por exemplo, em Berlim, além da política, também ocorrem eleições para um novo prefeito e conselhos de doze círculos eleitorais, bem como um referendo que irá ser decisivo para a situação habitacional da capital. 60 milhões de alemães (de uma população total de 83 milhões) votam e 4,6% estão votando pela primeira vez, enquanto 58% têm mais de 50 anos. As urnas serão encerradas às 18h.