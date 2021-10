Azerbaijão, desenvolvimentos recentes podem levar a uma nova escalada entre Israel e Irã

Escalação entre Irã NS Azerbaijão Ele testemunhou um boom desde setembro passado, quando as forças de segurança do Azerbaijão prenderam Dois motoristas de caminhão iranianos Acusado de entrar ilegalmente no país vindo da Armênia. Seguiram-se outros exercícios, como os exercícios militares iranianos perto da fronteira com o Azerbaijão, nos quais foram usados ​​drones, helicópteros e unidades de artilharia blindada.

Embora a tensão tenha estourado oficialmente com as prisões dos motoristas de caminhão, está claro que as questões centrais são baseadas nos profundos laços do Azerbaijão com IsraelEspecialmente sua cooperação militar, que o Irã considera Uma ameaça para sua segurança nacional.

Líder supremo do Irã, Ali Khamenei, Ele destacou esta situação quando afirmou que os países da região não deveriam permitir que forças estrangeiras interferissem ou mesmo estivessem presentes, a referência era claramente direcionada ao Azerbaijão, que Eles baniram seus aviões militares do espaço aéreo iranianoO que levou à retirada de Ucag Negat, o representante do Líder Supremo em Baku.

Esses desenvolvimentos são dignos de monitoramento adicional, pois podem levar a Uma nova fase de escalada entre Israel e o Irã. Esse confronto indireto pode ser a próxima abordagem no conflito entre os dois países.

As sanções globais ao Irã criaram uma difícil situação socioeconômica interna, mas deram aos “falcões” a vantagem política dentro do regime. No entanto, este tipo de conflito com o Azerbaijão será significativamente diferente porque é o tipo de crise que tem um impacto interno na estrutura social iraniana. Além disso, a pressão aumentará conforme aumentam os conflitos com os vizinhos Impacto significante Sobre a identidade política do Irã, dada a composição de sua população muito heterogêneo. O Irã já enfrenta tensões internas com grupos étnicos como os árabes ahwazi, a população baluch no sudeste, os curdos no noroeste e talvez agora os azeris iranianos.

Tudo isso soma desafios de segurança que agora veio do Afeganistão e do Iraque também após as eleições, enquanto o Irã está envolvido na luta contra grupos de oposição curdos iranianos no Iraque e na gestão da recente aquisição do Taleban em Afeganistão. Este novo conflito também chega em um momento em que a presença do Irã na região também está sendo questionada no Líbano, na Síria e no Iraque.

Equilibrar as dificuldades econômicas internas, a frustração política e os graves efeitos negativos das sanções com uma nova luta geopolítica que fragiliza as fronteiras do Irã e as transforma em A fonte de uma crise contínua, pode afetar significativamente sua estabilidade interna.

Embora seja improvável que o conflito aumente para confronto militar diretoTambém tem um impacto sobre a maioria da população xiita do Azerbaijão, e um confronto armado com o Irã poderia levar a uma reação interna violenta, aumentando as tensões internas e possivelmente levando a distúrbios civis.

Na verdade, Israel está usando as mesmas táticas que o Irã tem usado ao longo dos anos por meio de seu apoio a Gaza, Síria e Líbano para trazer instabilidade às fronteiras de Israel. E portanto As tensões continuarão Talvez diplomaticamente, o Irã tente fazer o impossível para conter a presença israelense em suas fronteiras ou em qualquer lugar da Ásia Central para evitar qualquer confronto em seu território.