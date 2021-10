Alemanha, chamada dos médicos: A quarta leva de Covid está em andamento. Mas sem governo no poder, corre-se o risco de vazio nas ações a serem tomadas

ocorrência semanal de novas infecções Doença do coronavírus em um Alemanha Escala implacavelmente. Já é o nono dia consecutivo que os números da epidemia continuam subindo e sexta-feira, 22 de outubro 95,1 casos por 100.000 residentes. Números que não são lidos desde maio passado, aos quais devem se somar 116 mortes em um dia. Assim, os médicos alemães deram o alarme: a Alemanha oficialmente entrou em Quarta onda. o Instituto Robert Koch Confirma que os números estão aumentando dinamicamente e chefes de departamentos tratamento intensivo De hospitais reclamam que muitos leitos já estão inutilizáveis Falta de pessoal. Ainda são 22.207 disponíveis, mas no início do ano eram 26.475, segundo relatórios Alto. As situações mais perturbadoras são registradas em TuríngiaE Saxônia NS Bavaria.

Para complicar as coisas é o fato de que Quadro de epidemia nacional, que é a base da lei de emergência promulgada até agora, Expira em 25 de novembro E o Ministro da Saúde Jens Span Você não deseja estender sua validade. É uma especialidade política Depende do recém-eleito Mas o país, no momento, não tem um novo governo no poder após a votação de 26 de setembro. Conselheira na terça Angela Merkel E todos os seus ministros terão que se levantar Palácio Bellevue Receber certificado de demissão Da mão do presidente Frank Walter Steinmeier O governo permanecerá no cargo apenas para assuntos atuais. Tudo isso está estipulado no artigo 69 da Constituição alemã.

O quadro nacional para a epidemia é a base medidas de contenção O vírus se espalhou e deve ser votado Bundestag E de Conselho federal Por sugestão do governo, que até agora tem feito em coordenação com os governadores estaduais Países. O contrato é válido por três meses e pode ser prorrogado. A última renovação data de 25 de agosto, mas o novo Bundestag, mesmo se formado na terça-feira, não pode debater leis ou criar comitês sem um novo governo. Por outro lado, o governo de Merkel permanecerá no cargo apenas para questões em andamento.

Na ausência da atual emergência pandêmica, os parlamentos estaduais poderiam teoricamente legislar de forma independente com as regras regionais, mas várias decisões judiciais indicaram claramente que a base para sua intervenção deve ser baseada em Lei Nacional de Epidemias. Portanto, sem a organização de uma estrutura federal, a Alemanha corre o risco de se encontrar em uma região vácuo legislativo O que paralisaria a luta contra novas infecções. Desta forma, a disciplina entrar Seguir as cadeias de comunicação no caso cacho, padrão cai foraE limpando as mãos NS Máscara obrigatória, mas também regras Acesso a lojas internas Eles não têm mais uma base legislativa clara.

Sobre o Governador da Baviera Marcus Soder (Csu) A nova maioria não pode fingir que não vê, “Você tem que ter cuidado para passar o outono e o inverno” E “sem uma base legal para a união, os cidadãos estariam indefesos”. Mas o chefe da festa Wolfgang Kubicki Respostas à distância de que os pedidos de Sodder são “rudes e sem sentido”: cada país pode lançar suas próprias ações, apontando o dedo para novos heróis Berlim Sodder gostaria de “desviar a atenção de sua impotência e ocultar a perda do sentido de seu poder político que se tornou aparente”.

No final de sua reunião anual em Petersberg em Konigswinter, perto bomNo entanto, os governadores dos 16 estados em uníssono na sexta-feira solicitaram que o governo federal definisse as regras para uma nova estrutura nacional única para combater Covid até 25 de novembro. Para colocar em termos de futebol, eles mostraram o cartão vermelho para Jens Span Enquanto ele já está descendo para o vestiário. E embora muitos já tenham pedido a ele em agosto para retirar a extensão da lei de emergência, todos eles veem as taxas de infecção como sempre altas de fato. Procurado mecanismos de precaução Para defender a população da epidemia, os Estados podem então organizá-la individualmente, cada um de acordo com a evolução. “Levaria à desaprovação se cada estado se definisse”, disse o governador da Renânia do Norte-Vestfália à imprensa hoje. Armin Laschet (CDU). Repetido pelo prefeito e governador da terra de Berlim Michael Muller (Spd), também no final de seu cargo e um simples futuro parlamentar, explicando que o quadro atual para a pandemia de emergência não deve necessariamente ser adiado, mas regra de transição ou uma decisão sobre um conjunto de medidas específicas de validade nacional a serem determinadas antes do surgimento do caos.

A evolução da epidemia é favorecida pelo número insatisfatório Totalmente vacinado É igual a apenas 66,1%. Não há base legal para impor qualquer um deles na Alemanha Vacinação obrigatória Para começar a trabalhar, como aconteceu na Itália, ainda não está claro se a demanda pelo fim dos absorventes gratuitos para todos motivou o desertor a se vacinar. Cerca de 10% dos pacientes da UTI foram vacinados, mas a maioria está infectada Acima de 60 anos e também outras doenças. Isso reflete o atraso na gestão impulsionador Para atualizar a resposta de anticorpos, especialmente em idosos, mas também na equipe médica.

Outro aspecto confirmado pelos governadores dos estados no dia 22 de outubro é a disseminação da certificados de vacinação falsos. Também nesta frente seria desejável uma forte resposta legislativa, porém, com a perda total da legalidade do trabalho do chanceler, a Alemanha corre o risco de não saber como se apresentar.

As consultas apenas começaram a formar uma nova maioria, Após a aprovação do documento de política de doze páginas, Ilfattoquotidiano.it já deu uma contaO Ansar anunciou que não iria concluir que conforme o esperado no final de novembro. Não é de modo algum certo que os três partidos (os sociais-democratas, os verdes e os liberais) chegarão realmente a um acordo. De fato, muitos enfatizaram que o documento do programa havia até agora anunciado propostas ambiciosas para a revitalização nacional, mas não se referia de forma credível ao financiamento e que as posições dos partidos eram notavelmente distantes.