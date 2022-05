Tire os civis da siderúrgica. Odessa sob cerco

Ontem à tarde, a última das famílias, a última das crianças, deixou as siderúrgicas AzovstalEntendemos que a última palavra chegou à cidade do mártir. Corredores humanitários funcionaram para civis, e agora eles ainda estão lá guerra O mais amargo da batalha contra aqueles que retardaram a conquista russo a partir de Mariupol. Cerca de dois mil combatentes ainda estão refugiados dentro da fábrica: eles não esperam se salvar, mas enviam sua última mensagem ao Ocidente, para quem assiste isso impossibilita sentar-se confortavelmente em frente à TV.

Oligarcas e petróleo, o aperto do Grupo dos Sete para derrubar Moscou. Europa quer chegar à estação em 6 meses

Odessa sob cerco, tormento de Azovstal

Mais uma vez Serhiy Volina, o comandante da 36ª Brigada de Fuzileiros Navais da Ucrânia que está dentro com os homens do batalhão Azov, que chora desesperado na página do Facebook: “Parece que me encontrei em um reality show infernal – não há paz – onde nós armamos, lutando por nossas vidas, tentando Todas as chances de nos salvar, e o mundo inteiro está apenas assistindo a uma história divertida. A única diferença é que isso não é um filme e não somos personagens fictícios. Estamos esperando o resultado de suas ações. Ele conclui que o tempo está se esgotando e o tempo é a nossa vida.”

procissão

É difícil imaginar uma solução pacífica, mesmo que o presidente Zelensky diga que estão fazendo todo o possível para tirá-los de lá. Enquanto parece que a Rússia quer intensificar sua ofensiva, tendo em vista o 9 de maio, data simbólica do Presidente da Federação, quando se comemora a vitória sobre o nazismo. Por um lado, as forças de Moscou visam bloquear o fluxo de armas e ajuda da OTAN e, por outro lado, impedir o abastecimento do esforço de guerra ucraniano, privando-os o máximo possível do combustível necessário para movimentar os meios. Putin – confirma o diretor da CIA William Burns – está dobrando a guerra na Ucrânia. Ele está em tal estado psicológico que pensa que não pode perder, e acho que está convencido de que redobrar seus esforços lhe permitirá progredir”.

as acusações

De fato, o confronto entre as grandes potências está ficando amargo. A Duma do Estado acusa os Estados Unidos de participarem “diretamente” das hostilidades. A guerra na Ucrânia caminha para “semanas decisivas”, estima o secretário-geral da Otan, Jens Stoltenberg. Ele observa que, no momento, não há indicações da Rússia de uma “escalada” com a OTAN. Mas Moscou insiste e acusa os ocidentais de já terem entrado plenamente no conflito. Especialmente os EUA. “Não apenas pelo fornecimento de armas e equipamentos, mas também pela coordenação e desenvolvimento das operações militares”, disse o chefe da Duma, Vyacheslav Volodin. Uma indicação clara da informação de que a inteligência dos EUA iria transmiti-la aos ucranianos para atacar alvos russos. O suficiente para irritar Joe Biden, que alertou os líderes do Pentágono e da CIA sobre os perigos associados a esses vazamentos. As notícias recentes da imprensa – enfatizou o presidente – são contraproducentes e “desviam a atenção do nosso objetivo”.

Com isso em mente, crescem as expectativas para o sinal que o Kaiser dará ao mundo. A “Grande Guerra Patriótica”, em que a União Soviética venceu a Alemanha de Hitler, é para Putin um símbolo da verdadeira identidade de um país que luta contra a agressão ocidental, disfarçada de expansão na Europa Oriental da OTAN, que entre outros países ainda se opõe à anexação “ilegal” da semi-autônoma Crimeia: “Os membros da Aliança nunca a aceitarão”, adverte Stoltenberg, apesar do presidente ucraniano Zelensky sugerir sua disposição de desistir da península em troca da paz.

Previsão

Analistas e observadores fazem suas previsões. Para o governo britânico, Putin, frustrado com os maus resultados no terreno, poderia elevar a fasquia abandonando a expressão “operação militar especial” para passar a uma verdadeira “declaração de guerra” à Ucrânia. Enquanto isso, temores de uma escalada dos bombardeios levaram várias áreas a impor um toque de recolher para reduzir os riscos para a população. O prefeito de Kiev, Vitali Klitschko, também enfatizou o dia 9 de maio como um divisor de águas e pediu aos moradores que fugiram da capital – mais de um milhão de pessoas – a retornarem apenas no dia seguinte. E Zelensky fez um apelo para ficar seguro, pedindo a “todos os cidadãos que não ignorem as sirenes antiaéreas”. De fato, um toque de recolher foi imposto em Odessa até todo o dia 9.

A luta continua feroz em várias frentes. Começando com a região de Kharkiv no nordeste, cujo controle é crucial para o ataque ao Donbass. Batalhas de armas pequenas eclodiram nos arredores de Severodonetsk, território de Lugansk, entre separatistas pró-Rússia e unidades ucranianas usando franco-atiradores e drones. As ameaças de ataques com mísseis continuam fortes em todo o país, com ataques relatados de Sumy, no noroeste, a Mykolaiv, uma dobradiça entre áreas controladas pela Rússia no sul da Ucrânia e a região de Odessa, mais uma vez visando lançamentos de mísseis. diversas infraestruturas. Bombas também caíram sobre uma escola na vila de Belogorovka em Lugansk, enquanto pelo menos 90 pessoas estavam escondidas no porão, das quais apenas 30 estavam seguras: temia-se um massacre.

Os russos continuam a atacar a infraestrutura do país com ataques de mísseis de navios e submarinos da Frota do Mar Negro e bombardeiros estratégicos que os mantêm seguros dentro de seu espaço aéreo. Os alvos são acima de tudo ferrovias, cruzamentos, estações elétricas e depósitos de combustível. No momento, não é fácil avaliar o impacto desses ataques e entender se a indústria militar do Kremlin será capaz de garantir um suprimento adequado de sistemas de armas, mísseis de cruzeiro são muito mais caros do que bombas guiadas “simples”, assim como um bombardeiro. Uma surtida custa mais do que uma surtida de combate tático.

edifício velho

As forças de Moscou também destruíram o Museu Memorial Literário Nacional Hrihori Skovoroda na cidade de Skovorodinivka, a leste da região de Kharkiv. Um míssil atingiu o telhado do edifício do século 18, causando um incêndio que engoliu todos os edifícios. O filho do diretor, que era guarda noturno, foi retirado dos escombros com vários ferimentos.