Príncipe Harry, outra tempestade de escolta: um custo enorme para os contribuintes

A tentativa fracassada do Príncipe Harry de anular a decisão do Ministério do Interior de negar-lhe o direito a uma escolta policial custou aos contribuintes britânicos mais de £ 500.000. O Telegraph revela que o custo para o erário público já está a levantar questões sobre as ações de um membro da família real enquanto este trava uma batalha legal contra o governo. O custo total dos processos separados do duque de Sussex sobre sua segurança foi de £ 514.128. Este valor inclui mais de £180.000 para um advogado, £320.000 para o departamento jurídico do governo, £2.300 para custas judiciais e cerca de £10.000 para divulgação electrónica. O juiz Lane rejeitou o caso do duque numa decisão de 52 páginas, emitida em fevereiro, após dois anos e meio de disputas legais.

Leia também: O retorno de Harry e Meghan a Londres? Caprarica em Avalanche: “Pás de Lama”

O juiz decidiu anular a decisão do Comitê Real e VIP (RAFIC) de remover a escolta do duque e da duquesa de Sussex quando eles se aposentarem como membros da realeza sênior e, em vez disso, revisá-la caso a caso cada vez que retornarem à realeza família. O Reino Unido não foi irracional ou processualmente injusto. O juiz então deixou claro que a garantia financiada pelos contribuintes não deveria ser usada para proteger Harry e Meghan Markle dos paparazzi. Mas o filho do rei, Charles, anunciou que pretende recorrer da decisão, o que significa que os custos totais excederão 1 milhão de libras. Harry continua a insistir que a retirada da proteção policial o deixa vulnerável quando visita o Reino Unido. Fontes próximas a ele dizem que ele não está pronto para voltar com Meghan ou seus filhos sem o nível de segurança que sente precisar. Novos problemas e mais problemas para a família Sussex.