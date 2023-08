A cimeira dos BRICS reúne-se na África do Sul: entre o objetivo de desafiar o G7 e a ilusão da nova moeda única

Após a entrada África do Sul Décima quinta cimeira brix, com uma janela sobre os planos para fortalecer a aliança. As antigas economias emergentes pretendem agora criar um bloco que possa fazer face G7e contrabalançar a influência do Ocidente.

Além dos líderes do Brasil, China, Índia, África do Sul e Rússia (representados pelo chanceler Sergey Lavrov na ausência do presidente Vladimir Putin). Joanesburgo Haverá também pessoas de muitos países da Ásia, África e Médio Oriente: 40 interessados ​​em participar da Cúpula de Economias Emergentes O que representa actualmente cerca de um quarto do produto interno bruto mundial (ou seja, 42% da população mundial), e 23 países candidataram-se a ele, mas embora o objectivo comum continue a ser confrontar o Ocidente, os países brix Eles têm diferenças em seus interesses.

E se a China pretende alargar a sua influência para competir Estados unido (E o seu crescimento abranda, à medida que a taxa de natalidade diminui) Cyril, Presidente da África do Sul RamaphosaAdotará uma postura mais cautelosa para evitar envolver-se numa competição entre potências mundiais. também Índia Ele desempenha um papel moderador, pois deseja manter uma pegada geoeconômica no grupo brixSem ser arrastado para uma dinâmica geopolítica favorecida pela Rússia e pela China. Uma abordagem que encontra apoio em um objetivo Délhi Para manter o equilíbrio tático.

Outro ponto da agenda é a nova moeda comum que se oporá ao dólar, ao euro e ao iene. difícil. Mas os contactos oficiais visam a “multipolaridade e a liberdade económica” e “uma nova ordem financeira global baseada na justiça e na equidade”.

Lucas Frasacco