Frans Timmermans renunciou à União Europeia

Agora é oficial: Frans TimmermansVice Presidente Executivo Comissão Europeia profissionais acordo verde, ele saiu. A sua escolha está relacionada com o seu desejo de concorrer às próximas eleições gerais na Holanda.

Frans Timmermans deixa a União Europeia

Frans Timmermans comunicou ao Presidente a sua decisão de deixar a Comissão Europeia Úrsula von der Leyenque expressou a sua “gratidão” ao vice-presidente pelos anos de trabalho “com sucesso” em nome dos cidadãos europeus. A decisão de Timmermans abre um novo capítulo na sua carreira política. O Vice-Presidente Executivo da Comissão Europeia já confirmou anteriormente a sua intenção de concorrer nas próximas eleições políticas nos Países Baixos, que se realizarão no país após a queda do governo Rutte. Mas agora é oficial. Milhares de membros votaram no francês Timmermans Como líder do GroenLinks-PvdA para as próximas eleições parlamentares – anunciou no X a coligação do Partido Social Democrata (Pvda) e do Partido Verde (GroenLinks) -. Ele tem uma visão clara futuro verde E a situação social dos Países Baixos e está pronto para enfrentar os desafios mais importantes com confiança e interesse mútuos.” Na verdade, Timmermans foi o único candidato.

Um futuro verde para a Holanda?

E se tiver sucesso nas eleições, a coligação que lidera Comissário da União Europeia Poderia tornar-se a coligação governante nos Países Baixos. Esta perspectiva poderia levar a algumas complicações para a Europa: Timmermans, tendo deixado a Comissão pela porta, poderia regressar pela janela através do Conselho Europeu, o fórum dos líderes dos estados membros da UE.União. Neste cenário, a agenda verde do político holandês não pode ser totalmente posta de lado.

Partida do Taleban em busca do clima: boas ou más notícias?

Na verdade, há mais do que isso. Talvez o agora ex-vice-presidente tenha decidido concorrer na Holanda porque espera mudar a maioria no parlamento Parlamento Europeu Nas próximas eleições, ou na formação de coligações, não o reelejam como Vice-Comissário Europeu. Então ele foi buscar fortuna em outro lugar. ao mesmo tempo, As áreas de especialização de Timmerman serão temporariamente supervisionadas pelo Vice-Presidente Maros Sefcovic espera que a Holanda proponha um candidato para substituir Timmermans na comissão.