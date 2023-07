realmente foi tudo maravilhoso

Intercâmbio de grego para 11 alunos da Turma 1A da Primo Levi Language High School. Os alunos da Badia High School foram para Thessaloniki acompanhados pelos professores Massimo Pamini e Emanuela Trevisani para completar a segunda fase do intercâmbio cultural com o Evkarpia Gymnasium – Thessaloniki.

No primeiro dia, os alunos foram recebidos na escola onde os esperavam alguns doces típicos gregos que todos gostaram muito. À tarde, eles encontram suas famílias anfitriãs. No dia seguinte, alunos e professores percorreram o centro histórico de Thessaloniki, onde puderam visitar alguns dos monumentos mais importantes como a Torre Branca, o Mosteiro de Vlatadon e a Rotunda. À tarde e à noite, todos os meninos se encontravam no shopping, onde passavam algumas horas juntos. No último dia, visitou-se o Museu de Vergina, um dos sítios arqueológicos mais famosos da Grécia. À noite, houve uma festa de despedida na casa de Orpheas, um dos meninos gregos.

Essa troca foi incrivelmente informativa e motivadora, especialmente considerando que foi a primeira vez que a turma teve uma experiência desse tipo.. A esperança é manter contato com novos amigos gregos. O diretor da escola, Amos Gulineli, também se mostrou satisfeito, comentando: “Mais uma boa experiência foi concluída, graças à colaboração frutífera de todos os envolvidos. As viagens, entendidas como intercâmbios e viagens educacionais, sempre foram um pioneirismo para o nosso instituto , e poder propô-lo novamente é um prazer para todos”.