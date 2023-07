“Colocá-lo? O sistema está corrompido e condenado. As ditaduras acabam de repente »- Corriere.it

Alguns dizem que Vladimir Putin ficou mais forte após a revolta de Prigozhin. talvez?

“Como ele pode ser mais forte?”, pergunta Boris Bondarev do local secreto na Europa onde vive desde que renunciou à diplomacia russa, há mais de um ano, devido a uma discussão com o Kremlin.

Não fosse o derramamento de sangue, ele teria mostrado que um golpe é impossível e estaria mais preparado da próxima vez.

“Você nunca pode estar pronto. Os golpes vêm inesperadamente. Nós, na oposição, devemos nos organizar, desenvolver estratégias de como agir quando esse regime desaparecer. Essas ditaduras acabam de repente. Temos que começar a imaginar o que faremos quando Putin desaparecer em um ano. tempo.” Ou dois anos, ou cinco anos.

Putin agora fortalecerá a segurança interna?

Quanto mais ele tenta se preparar para um golpe, mais provável é que ele o faça. Chefe de Rosgvardia (Guarda Nacional, Sr. Dr.) Eles disseram que tentariam ter tanques e outros meios. Então, para Putin se proteger, ele deveria dar mais poder a Rosvardia. O que poderia impedir Rosgvardia de atacar o presidente a seguir? ”

Putin é realmente tão fraco?

“Durante o levante, todos viram que ele estava perdido e ele não sabia o que fazer. Seu povo deveria ter agido automaticamente para protegê-lo, mas estava paralisado. Esperavam ordens ou tentavam lavar as mãos delas. Nós viu que não havia ordem ou instituição.Tudo depende das relações informais entre As pessoas têm medo das pessoas, mesmo que sejam responsáveis ​​por centenas de milhares de pessoas.Ninguém jamais as equipou para pensar e agir de forma independente.

Mas o ditador está sempre no Kremlin.

“Imagine um chefe da máfia. Se ele acabar com uma revolta pacífica, outros em seu círculo vão pensar que ele é fraco. Se Putin tivesse afogado aquela revolução em sangue, teria mostrado do seu ponto de vista que ele é forte, que ele é não tem medo de nada. Por que alguém como Putin temeria o fluxo de sangue?” Quem acredita nisso não conhece a Rússia.

Prigozhin Ele ainda é um jogador relevante?

“Putin gastou um bilhão de dólares em Wagner, não era uma estrutura privada, mas a organização militar de Putin. Não acho que a milícia continuará sendo muito importante no futuro. Mas se Wagner controlava ativos importantes na África, quem os controla agora? A quem os mercenários respondem na África? “

Putin perdeu o monopólio do uso da força?

“Ele fez isso deliberadamente ao criar Wagner. E não só. Desde o ano passado, há relatos de que muitas corporações e governadores regionais criaram suas próprias organizações militares. Putin contradisse deliberadamente quaisquer princípios fundamentais do estado. Ele agiu sem pensar nas consequências . É tudo uma questão de tentar progredir hoje, amanhã e outro dia. Depois da revolta, ele faz todas aquelas turnês públicas para tentar convencer que está mais forte do que nunca. Isso só mostra que ele é fraco e inseguro.

Para Khodorkovsky, a oposição democrática deve se preparar para usar a força porque Putin não sairá sem ela. você participa

regime de Putin Ele está morrendo, está podre por dentro. Por exemplo, se Khodorkovsky pudesse reunir 20.000 homens armados, discipliná-los e partir para Moscou, não tenho certeza de que encontrariam alguma resistência. Todo mundo vê como toda a estrutura é frágil, as pessoas não querem lutar por ninguém. Se houver um líder que demonstre força, habilidade e vontade de lutar, poucos se oporão a ele. A questão é o que faremos a seguir.”

O que você quer dizer?

“Como construir a democracia, quando praticamente toda a sociedade não se importa. As pessoas na Rússia não se importam com quem as lidera e por quê: elas estão longe de qualquer ideia de fazer escolhas políticas. Ela acredita que isso não a preocupa.

Não existe sociedade civil na Rússia?

“Existem centelhas dispersas da sociedade civil, mas a maioria das pessoas é indiferente. Por um lado, isso é bom, porque ninguém quer ir para a guerra. Mas, por outro lado, você não pode contar com pessoas comuns para apoiar a democracia, porque elas não querem participar.

Quanto tempo Putin pode continuar assim?

“Sua única chance de se tornar mais forte é derrotar a Ucrânia, mas não tenho certeza se isso é possível. Portanto, cada próxima escolha para ele será muito prejudicial para ele. Ele está marcado. Não sei quanto tempo isso vai durar, depende sobre a rapidez com que os cérebros das elites estão girando: se eles entendem que Putin agora é a pessoa errada para eles. As elites são como o resto da sociedade, todos só pensam em si mesmos. Portanto, formar alianças é difícil. Mas se alguns líderes engenhosos tente, Putin vai cair. E aí todo mundo vai dizer: Está tudo bem. ” .