A Suécia está na OTAN, então Putin está “cumprindo” sua profecia- Corriere.it

Com a adesão da Suécia à OTAN, Vladimir Putin poderá finalmente dizer: Esta é a evidência de que a OTAN está cercando a Rússia. Seus simpatizantes italianos farão eco da propaganda: o Ocidente é culpado, alimentando a síndrome do bloqueio em Moscou. Este é um exemplo clássico de profecia auto-realizável: Putin fez tanto que já conseguiu contornar.

Mesmo 500 dias atrás, mesmo na véspera de sua invasão da Ucrânia, a expansão da OTAN para a Finlândia e a Suécia não estava na agenda. Foi precisamente essa agressão que desencadeou tantos medos nos países vizinhos da Rússia – em terra ou no mar – que eles pagaram Duas nações com antigas tradições pacíficas e neutras Buscar proteção dentro da OTAN.

Putin confirma o contrário do que muitos de seus admiradores sempre disseram: ele não é um gênio da geopolítica, mas um estadista desprovido de inteligibilidadeque em nome de A Nacionalismo patológico imperial Ela está fazendo muito mal ao seu país. Primeiro, ele cortou os laços econômicos com o Ocidente e destruiu um legado de relações com a Europa, desperdiçando o vínculo de energia que seus predecessores soviéticos construíram pacientemente. Então ele se pagou Economia frágil rumo à dependência da China que se parecerá cada vez mais com o colonialismo. No interesse da China, também está perdendo parte de sua influência na Ásia Central, Oriente Médio e África. Finalmente, a OTAN “deu” uma fronteira terrestre muito longae marinha Fortificados por dois exércitos de primeira ordem: os suecos e os finlandeses, mesmo quando eram neutros, nunca cometeram o erro dos demais europeus, ou seja, nunca baixaram a guarda diante da ameaça russa. Entende-se que Putin terá que chegar a um acordo com Prigozhin. Agora também não é hora de perder Wagner.

Sobre a questão da adesão da Ucrânia à OTAN, O meio passo para trás de Joe Biden tem diferentes interpretações. Basta uma: quando dizemos OTAN, lembremo-nos sempre de que o grosso da capacidade de combate é americana. Sempre foi assim. Ainda mais, tendo mergulhado em um sono geopolítico, os europeus foram enganados após a queda do Muro de Berlim de que poderiam ser a primeira superpotência herbívora da história da humanidade. Se a OTAN for forçada a lutar para defender a Ucrânia sob o Artigo 5 do Estatuto, A América deveria ter enviado seus soldados primeiro. Biden desde o início da invasão russa da Ucrânia, e ele a condena, colocou estas apostas: A América não enviará soldados ao solo e a América não entrará em conflito direto contra a Rússia. Um ano e meio depois das eleições presidenciais nos Estados Unidos, e com uma corrente isolacionista bem representada no Partido Republicano, não é hora de trair essas promessas.

Ainda um bom dilema resumido nesta frase deeconômicoComo a Ucrânia pode se recusar a aderir à OTAN enquanto está em guerra, sem dar a Putin um motivo para prolongar a guerra? Vladimir Zelensky Ele internalizou totalmente esse dilema e sua exasperação era legítima: se a adesão à OTAN estava condicionada ao fim das hostilidades, Para Putin, a melhor maneira de manter a Ucrânia fora da OTAN é continuar bombardeando-a e matando seus civis.

Ontem recordei o precedente de Bucareste 2008: mesmo assim, a cúpula da OTAN deu a Putin um sinal perigosamente ambíguo. Por um lado, ele deu dicas vagas sobre a possibilidade de uma futura adesão da Ucrânia à OTAN. Por outro lado, recusou-se a especificar tempos e métodos. Essa ambigüidade acelerou a investida de Putin em suas guerras, da Geórgia à Crimeia e à Ucrânia, porque a OTAN não colocou um impedimento adequado à sua frente. Nem mitigou completamente a paranóia do cerco. “Paranoid” vai soar como uma hipérbole para alguns de vocês. Deve ser lembrado que ele participou da cúpula da OTAN em Bucareste em 2008. Sim, a OTAN foi tão agressiva que o presidente russo foi o convidado de honra.