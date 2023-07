Há uma disputa nas Nações Unidas sobre ajuda humanitária à Síria

A Rússia vetou a extensão de um acordo para enviar ajuda humanitária ao norte da Síria no Conselho de Segurança da ONU na terça-feira, já que milhões de pessoas vivem em condições extremamente perigosas como resultado da guerra civil síria e do terremoto devastador que atingiu a Turquia e o norte da Síria. fevereiro passado.

O acordo está em vigor desde 2014 e permite o envio de ajuda humanitária por via terrestre da Turquia para áreas no norte da Síria controladas pela oposição hostil ao ditador sírio Bashar al-Assad. O envio de produtos de primeira necessidade é administrado diretamente pelas Nações Unidas e é feito sem a permissão – e, na verdade, contra a vontade – de Assad. De fato, o presidente sírio gostaria de ter o controle direto de toda a ajuda humanitária que chega ao país e tem repetidamente acusado as Nações Unidas de violar sua autoridade. A Rússia, uma aliada próxima de Assad, há muito se opõe ao acordo e tentou cancelá-lo em mais de uma ocasião nos últimos anos.

O acordo terminou oficialmente na segunda-feira, mas novas discussões são prováveis ​​nos próximos dias: um compromisso não está descartado ao final.

– Leia também: Refugiados sírios devem recomeçar

O debate no Conselho de Segurança da ONU foi sobre o momento de estender o acordo: o secretário-geral António Guterres e alguns países ocidentais gostariam de prorrogá-lo por 12 meses, bem como facilitar a ajuda às comunidades atingidas pelo terremoto, enquanto a Rússia era a favor uma renovação mais curta de seis meses. No final, a maioria dos países concordou com um compromisso proposto pela Suíça e pelo Brasil, que incluía uma extensão de 9 meses, mas a Rússia vetou naquele ponto. A resolução, que durou 9 meses, foi votada por 13 dos 15 membros do Conselho de Segurança, com exceção de Rússia e China. Como a Rússia é membro permanente do Conselho e tem justamente o chamado “poder de veto” (junto com China, Reino Unido, Estados Unidos e França), seu voto é central e a resolução não foi aprovada.

A Rússia então tentou aprovar uma resolução estendendo a ajuda por apenas seis meses, mas o único voto favorável que obteve foi o da China. Nesse ponto, o representante da Rússia no Conselho de Segurança, Vasily Nebenzya, disse que poderia “encerrar completamente o mecanismo de ajuda transfronteiriça”. Linda Thomas-Greenfield, embaixadora dos EUA nas Nações Unidas, acusou a Rússia de “crueldade”.

O mecanismo da ONU para enviar ajuda por terra ao norte da Síria está em vigor desde 2014 e tem sido essencial para apoiar a sobrevivência de milhões de civis que vivem em áreas controladas por rebeldes que lutam na guerra civil síria contra o ditador Bashar al-Assad, que tem sido tentando por muito tempo. Fazer de tudo para isolar e matar de fome os rebeldes. Desde então, os civis no norte da Síria dependem em grande parte de sua sobrevivência dessa ajuda, que chega de caminhão da Turquia e traz comida, água, cobertores, fraldas e muitas outras necessidades básicas.

Inicialmente, o acordo estipulava que a ajuda passaria por quatro estradas de acesso à fronteira entre a Turquia e a Síria, mas na realidade apenas uma ficava sempre aberta, Bab al-Salam, por onde passava a grande maioria dos camiões e que era a utilizada para toda a ajuda que chegou por terra, depois do terremoto.

Al-Assad vê o envio de ajuda como uma interferência em sua autoridade e um obstáculo à sua tentativa de ocupar as regiões sírias que ainda estão sob o controle dos rebeldes. Durante anos, Assad e sua aliada Rússia tentaram inviabilizar o acordo de ajuda, ou pelo menos erradicar sua independência e colocá-la sob o controle do regime. Outras nações do Conselho de Segurança se opõem claramente a isso, temendo que Assad use a ajuda humanitária para extorquir ou, pior, matar de fome os rebeldes e a população civil.

Desde 2014, quando o acordo foi lançado, ele sempre foi renovado a cada seis meses, mas o terremoto de fevereiro que atingiu a Turquia e a Síria tornou a situação humanitária no norte da Síria ainda mais difícil. Por esse motivo, o secretário-geral da ONU, Guterres, e outros países pediram à Rússia que concedesse uma renovação mais ampla, para permitir aos humanitários mais espaço de planejamento. Por outro lado, a Rússia vetou e agora ameaça parar tudo.